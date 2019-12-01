خدمة إنشاء لجان الزكاة من بنك ناصر.. تعرف على التفاصيل

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يقم بتك ناصر العديد من الخدمات الاجتماعية المتنوعة، منها المساعدات المادية والنقدية والقروض، ومنها أيضا خدمة إنشاء لجان تابعة للبنك تسمى بلجان الزكاة، وهي لجان شعبية تطوعية تضم مجموعة أشخاص، لقضاء حوائج المواطنين، وفي السطور التالية، يستعرض موقع “مصر 365″، تفاصيل لجنة الزكاة من بنك ناصر الاجتماعي.

لجان الزكاة من بنك ناصر الاجتماعي

المستحقون للجان الزكان من بنك ناصر الاجتماعي

فئات عدة من المستحقين للجان الزكاة، ومنهم الأفراد الراغبين في إشهار تلك اللجان سواء بالمساجد أو الجهات الحكومية بالقرية، أو الحي، أو المنطقة، أو الشركة، أو المصنع، أو النادي، أو أي تجمع سكاني ينتمون إليه.

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الشروط

يشترط أن يتم الإعلان عن اللجنة ومقر إنشاءها، وأن يكون مدة عمل اللجنة 3 سنوات، من بداية تاريخ تشكيلها، وألا يقل عدد أعضاءها عن 7 أعضاء، وألا يزيدوا عن 15 عضوا، ولا يقل سن الأعضاء عن 21 عاما، كما يشترط أن يكون المشتركين باللجنة حسني السمعة، ومن المحبين للعمل الخيري.

المستندات المطلوبة

لإنشاء لجنة للزكاة من بنك ناصر الاجتماعي، يجب إحضار صورتين ساري العمل بهما من بطاقة الرقم القومي لكل عضو، وبيان بالرقم التأميني مستخرج آليًا، بالإضافة لاستيفاء توقيعات رواد المسجد أو القرية المقامة بها اللجنة بمحضر الاجتماع أو بكشف منفصل بالاسم والتوقيع من غير أعضاء اللجنة في التشكيل الجديد، واستيفاء نماذج توقيعات المؤسسين أمام الموظف المختص.

أنشطة لجنة الزكاة من بنك ناصر الاجتماعي

يقدم اللجنة أنشطة عدة، منها ضرف الزكوات المجعمة لمستحقيها، وتلقي أموال الزكاة والصدقات لتوزيعها على المحتاجين، بالإضافة لتلقي التبرعات العينية، ورعاية فئات الفقراء والمحتاجين والأيتام والمطلقات والأرامل، ومتابعة مشروعات تمليك وسائل ومستلزمات الإنتاج، وإقامة مشروعات خدميه ذات طابع اجتماعي بهامش اقتصادي بسيط، مثل المستشفيات أو مراكز الغسيل الكلوي وغيرها.