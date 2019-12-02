درجات الحرارة اليوم الاتنين 2/12/2019 في مصر والدول العربية

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين طقس دافئ نهارا بالقاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد على كافة الأنحاء ليلا، مع توقعات بسقوط أمطارا على عدد من المناطق.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك توقعات بسقوط أمطار، فالسحب المنخفضة والمتوسطة تظهر متكاثرة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشرقية للبلاد ومناطق من سيناء، كما أن الرؤية الأفقية تقل نظرا لتكون الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

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وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرياح تكون معتدلة، وتنشط على كل من خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، أما البحر المتوسط فهو معتدل تماما ومهيأ لعمليات الصيد والملاحة وارتفاع الأمواج من من متر ونصف إلى مترين.

ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الثقيلة خاصة في فترات الصباح الباكر والليل تجنبا للإصابة بنزلات البرد، ونصحت أيضا السائقين السير بحذر على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تعيق الرؤية في الصباح.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 15 22

شبين الكوم 15 21

طنطا 13 21

دمنهور 14 21

الإسكندرية 16 22

بلطيم 15 21

مطروح 13 21

بورسعيد 17 22

دمياط 17 22

الزقازيق 15 23

الإسماعيلية 13 23

السويس 13 23

العريش 12 22

شرم الشيخ 20 26

الغردقة 16 25

مرسى علم 18 26

الفيوم 15 22

بني سويف 14 23

المنيا 12 23

أسيوط 12 24

سوهاج 11 24

قنا 12 25

الأقصر 13 26

أسوان 14 26

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 30

المدينة 14 28

الرياض 15 27

المنامة 21 27

أبو ظبي 19 26

الدوحة 21 27

الكويت 14 26

دمشق 05 20

بيروت 16 20

عمان 07 16

القدس 08 16

غزة 14 22

بغداد 11 20

مسقط 20 27

صنعاء 06 23

الخرطوم 20 34

طرابلس 15 26

تونس 13 22

الجزائر 11 17

الرباط 09 15

نواكشوط 18 28