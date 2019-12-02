أسعار الخضروات والفاكهة والسمك اليوم الاثنين 2/12/2019

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تباينت أسعار الفاكهة والخضروات وأيضا الأسماك اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر لعام 2019 بمختلف الأسواق، ومن بينهم سوق العبور الذي يعد أكبر أسواق الجملة والقطاعي في مصر.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” أسعار الجملة لعدد من الخضروات والفاكهة بسوق العبور.

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أسعار الخضروات في مصر اليوم

البصل: بلغ سعر البصل 6.5 جنيه للكيلو.

الطماطم: بلغ كيلو الطماطم 4.5 جنيه.

البطاطس: وصل سعر كيلو البطاطس إلى 8 جنيهات.

الخيار: بلغ سعر كيلو الخيار 5 جنيهات.

الكوسة: سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات.

الفاصوليا: وصل سعر كيلو الفاصوليا إلى 10 جنيهات للكيلو.

الليمون: يتراوح سعر كيلو الليمون بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الألوان: وصل سعر الفلفل الألوان إلى 17 جنيهًا للكيلو.

الفلفل: وصل سعر كيلو الفلفل إلى 7 جنيهات

القرنبيط: يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 10 جنيهات.

الباذنجان: وصل سعر الباذنجان إلى 4 جنيهات للكيلو.

الجزر: بلغ سعر كيلو الجزر 6 جنيهات.

السبانخ: وصل سعر كيلو السبانخ إلى 8 جنيهات.

الملوخية: وصل سعر كيلو الملوخية إلى 5 جنيهات.

القلقاس: بلغ سعر كيلو القلقاس 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة في مصر اليوم

الجوافة: بلغ سعر كيلو الجوافة 5 جنيهات.

الكمثرى: وصل سعر كيلو الكمثرى إلى 15 جنيهًا.

التفاح: تراوح سعر التفاح بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

الرمان: بلغ سعر كيلو الرمان 7.50 جنيه.

العنب: تراوح سعر كيلو العنب بين 5 و9 جنيهات.

البلح الأصفر: وصل سعر كيلو البلح الأصفر إلى 20 جنيهًا.

الموز: وصل سعر الموز إلى 10 جنيهات.

أسعار السمك والجمبري في مصر اليوم

سمك بلطي: تراوح سعر كيلو جرام السمك البلطي بين 25 و35 جنيهًا.

سمك بوري: وصل سعر السمك البوري إلى 60 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك مكرونة: بلغ سعر السمك المكرونة 45 و55 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الماكريل: تتراوح أسعار سمك الماكريل بين 40 و50 جنيهًا للكيلوجرام.

قشر بياض: بلغ سعر السمك قشر بياض 140 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك بربون: وصل سعر كيلو سمك البربون إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الثعابين: وصل سعر كيلوجرام السمك الثعابين إلى 170 جنيها.

السبيط: وصل سعر السبيط إلى 160 جنيهًا للكيلو جرام.

الكابوريا: وصل سعر الكابوريا إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

الجمبري: تراوح سعر كيلو الجمبري في الأسواق بين 80 و150 جنيها للكيلو جرام بحسب الحجم.