بـ14 طعنة.. شاب يقتل طفلة في الشرقية

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يسيطر الهدوء على قرية كفر عبد الله عزيزة، التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، وحتى قطع هذا الهدوء صريخ أما فوجئت بجثة طفلتها (ميرنا حسام) التي سقطت غارقة في دمائها داخل مسكنهم بعد أن مزق جسدها بطعنات نافذة، فالمجني عليها تبلغ من العمر 15 عامًا تقريبًا، ولم تلتحق بالتربية والتعليم لمعاناتها من ثقل في الكلام، منذ ولادتها، رغم تمتعها بكامل قواها العقلية والجسدية.

ذهبت والدة الضحية وشقيقتها طالبة بالمرحلة الثانوية التجارية، صباح الخميس قبل الماضي، لسوق القرية لتدبير احتياجات المنزل الأسبوعية، وكعادة غالبية الأيام تركوا “ميرنا” وحيدة داخل المنزل، فلا توجد ثمة خلافات بين أهل الضحية والجيران وحتى باقي أسر القرية تجعلهم يخافون من ترك طفلتهم وحيدة، يقول “محمد. ت”، أحد أهالي القرية.

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ساعات قليلة فصلت بين تحرك الأم من المنزل للذهاب للسوق وعودتها من جديد، لتكتشف مقتل طفلتها بمجرد وصولها المنزل “رجعت البيت هي وبنتها الكبيرة لقت ميرنا مقتولة بسكينة وغرقانة في دمها”، فلم تتمالك الأم نفسها من هول الفاجعة حتى سقطت مغشيًا عليها بعد دقائق من تجمع الجيران وأهالي البلدة على أصوات الصراخ والاستغاثة، يوضح “محمد”، أما عن والد المجني عليها يعمل في إيطاليا، منذ سنوات، ويتردد على أسرته بين الحين والآخر- بييجي البلد في الإجازات السنوية بتاعته- وبالتالي هو في منأى عن أية خلافات أو مشاكل عائلة قد تدفع أحد للتفكير في الانتقام منه عبر ابنته، يضيف “محمد. ت”.

الجاني كان يراقب تحركات الأسرة منذ فترة حيث استغل عدم تواجد أحد في المنزل رفقة الضحية، واقتحم المنزل- عقب تأكده من خروج أفراد الأسرة باستثناء ميرنا- لسبب فسره البعض بأنه قد يكون بدافع السرقة؛ لكون والد الضحية أحد أبناء القرية الذين قضوا سنوات طويلة في إيطاليا ويطمع البعض فيه، أو ربما يكون الدافع هو الاعتداء على الطفلة واستغلال عدم قدرتها على التحدث أو الصراخ والاستغاثة بأحد من الجيران- يضيف “حمادة. ع” أحد أبناء القرية، ليباغت المجني عليها بـ14 طعنة نافذة في جسد الضحية أنهت حياتها على الفور دون رحمة من الجاني، لكن الغريب في الأمر أن نوافذ الشقة- مسرح الجريمة- جميعها سليمة دون تعرض أي منها للكسر أو الاقتحام- وفق أبناء القرية- وبمجرد إبلاغ أهل الطفلة قوات الأمن جرى نقلها لأحد المستشفيات لمحاولة إسعافها لكن دون فائدة؛ حيث تم التحفظ عليها داخل المشرحة، وعقب العرض على النيابة العامة صرحت بالدفن بعد إجراء الصفة التشريحية للجثة.

وكان اللواء عاطف مهران، مساعد الوزير، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة طفلة مقيمة بقرية كفر عبد الله عزيزة، مركز منيا القمح، داخل منزلها مصابة بعدة طعنات بمناطق بالجسم، فيما انتقلت إلى مكان الواقعة قوة أمنية من مركز شرطة منيا القمح، وتبين من التحريات العثور على فتاة في العقد الثاني من العمر جثة هامدة نتيجة إصابتها بجروح قطعية، وكشفت المعاينة الجنائية الأولية لمنزل أسرة الطفلة “ميرنا” تلقي الضحية 14 طعنة بأنحاء متفرقة بالجسد.