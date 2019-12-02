انخفاض أسعار الدواجن.. والكيلو بـ22 جنيها

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تراجعت أسعار الدواجن بالأسواق بشكل كبير، ووصلت سعر الدواجن البيضاء بالأسواق، 22 جنيها للكيلو، الأمر الذي كان له تاثير سلبي على المربين، وتأثير إيجابي أيضا على المشترين والمستهلكين.

وأوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن انخفاض أسعار الدواجن، يرجع لإهمال صغار مربي الدواجن على تربيتها من جديد، وذلك بعد تداول أنباء حول زيادة أسعارها مع حلول الشتاء، وقال نقيب الفلاحين، إن درجات الحرارة ما زالت معتدلة، وهنا لا تتأثر الدواجن سلبيا مقارنة بفصل الشتاء، كما أن انخفاض أسعار الدواجن يحقق هامش ربح قليلا للمربين خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، إضافة إلي زيادة أسعار الأعلاف.

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وأضاف نقيب الفلاحين في تصريحات له، أنه يتم استيراد 10% فقط من الدواجن، وهناك اكتفاء ذاتي بنسبة 90%، فنسبة الاكتفاء الذاتي، ترتفع بسبب جهود وزارتي الزراعة والتموين، ومنح القرضو الصغيرة لصغار المربين، بفوائد ميسرة.

وقال نقيب الفلاحين، إن سعر كيلو الدواجن يباع في الأسواق بـ22 جنيها، وهذا يعني أنه يخرج من المزارع بـ17 جنيها، وهو يعد أقل سعر للتكلفة، كما أنه يتوقع ارتفاع أسعار الدواجن، مع بداية انخفاض درجات الحرارة.