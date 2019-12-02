لمدة 7 أيام.. استخراج بطاقات الرقم القومي لذوي الإعاقة مجانا

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أصدر وزير الداخلية، قرارا، بتسهيل استخراج الأوراق الثبوتية، وهي بطاقات الرقم القومي، ووثائق السفر وتصاريح العمل مجانا، لذوي الإعاقة، وذلك لمدة أسبوع، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينطلق في 3 ديسمبر من كل عام.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذا للمبادرات الرئاسية “كلنا واحد”، و”حياة كريمة”، في ظل دور وزارة الداخلية وهيئة الشرطة لخدمة كافة طوائف الشعب المصري.

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وجاء قرار وزير الداخلية باستخراج الأوراق الخاصة بذوي الإعاقة مجانا، بداية من غدا الثلاثاء، 3 ديسمبر، ويمتد لمدة 7 أيام، في ظل حرص وزارة الداخلية على التواصل مع المواطنين بقطاعاتهم وفئاتهم المختلفة.

ويصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.