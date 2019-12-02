معسكر كود إفريقيا للفتيات فقط.. تعرف على التفاصيل

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طرحت وزارة الشباب والرياضة، معسكر “كود إفريقيا للفتيات فقط”، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية (OIF)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة مايكروسوفت، وأعلنت الوزارة تفاصيل المعسكر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والتي يستعرضها موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

معسكر “كود إفريقيا للفتيات فقط”

يبدأ المعسكر في الفترة من 5 إلى 12 ديسمبر الجاري، بمشاركة عدد من الفتيات المختلفة من مختلف الدول الأفريقية، والتي تهدف لاكتساب المعرفة والخبرة، في مجال البرمجة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات بشتى المجالات، ومن المقرر أن يقام المعسكر بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

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شروط الاشتراك

لابد أن يتراوح سن المشترك بين 18 لـ35 عاما، كما أن التقديم متاح للفتيات فقط، مع ضرورة توافر المعرفة والاهتمام بمجال البرمجة أو الاتصالات.

طريقة الاشتراك في معسكر كود إفريقيا

يمكن الاشتراك في المعسكر، عن طريق استيفاء البيانات المطلوبة، والتي أوضحتها وزارة الشباب والرياضة، وهي: الاسم وتاريخ الميلاد، البريد الإلكتروني، رقم التليفون، رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر، الدرجة العلمية ومجال الدراسة، وجميعها موجودة على رابط التقديم الموجود على صفحة الوزارة الرسمية.