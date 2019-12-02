بدء التحويل لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي.. تعرف على الشروط

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فتحت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب التحويل للحاجزين ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، والتي انطبقت عليهم شروط الحجز، أو بأماكن لا تتوافر بها وحدات سكنية، وذلك حتى 1 فبراير المقبل، وفي السطور التالية، ننشر خطوات التحويل.

خطوات التحويل

يمكن تقديم طلب للتحويل عبر الرابط التالي، (https://cservices.shmff.gov.eg) ضمن الإعلان الثامن كراسة شروط “حمراء/زرقاء”، والإعلان التاسع، والإسكان القومي من 2005 : 2009، بجانب إسكان النقابات لمحدودي الدخل، على أن يكونوا ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة والوحدات الجاري تنفيذها في المدن والمراكز.

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شروط التحويل

عند التحويل يجب ألا يكون قد تم استرداد مقدم جدية الحجز بالإعلان الأصلي، وعدم سبق التخصيص على نفس المشروع الأصلي المقدم عليه، وللتحويل عليك الدخول للموقع الإلكتروني للصندوق الاجتماعي، ثم تحميل طلب التحويل، وملء البيانات، ثم التوجه لأحد مكاتب البريد خلال 30 يوما، بعد سداد 35 جنيها رسوم تحويل.

وبعد ذلك يتم إغلاق تلقي طلبات التحويل من خلال مكتب خدمة المواطنين بالوزارة ومراكز الخدمة التابعة للصندوق ولن يتم النظر إلا للطلبات التي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني.

المدن التي يتم التحويل منها وإليها:

– بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، من (الدلنجات – أبوالمطامير – أبوحمص – كفر الداور – مدينة النوبارية الجديدة – دمنهور – إدكو) إلى مناطق (الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون – برج العرب الجديدة).

– محافظة الإسماعيلية، الحاجزين بمنطقتي (أبوعطوة – جلبانة) إلى مناطق (القنطرة شرق – فايد – القصاصين).

– محافظة الدقهلية، والحاجزين بمناطق (طلخا – أجا – المطرية – الجمالية – السنبلاوين – الكردي) إلى مناطق (بني عبيد – نبروه – المنزلة – بلقاس).

– محافظة المنوفية، الحاجزين بمناطق (بركة السبع – الباجور – الشهداء) إلى مناطق( مدينة السادات – مركز السادات – أشمون – تلا – قويسنا – منوف).

– محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، الحاجزين بمناطق ( برج البرلس – بلطيم – سيدي سالم – بيلا – دسوق) إلى مناطق ( قلين – مطوبس – الحامول – الرياض – فوة – الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون).

– الحاجزون بمنطقتي (بهتيم – حي شبرا الخيمة) إلى منطقتي (الخانكة – العبور)، بمحافظة القليوبية.

– الحاجزين بمنطقة ( طهطا) إلى منطقتي ( سوهاج الجديدة – أخميم الجديدة)، بمحافظة سوهاج، والحاجزين بمناطق (فاقوس – مشتول السوق – كفر صقر – مركز الزقازيق – بلبيس) إلى مناطق (القرين – أبوكبير – أولاد صقر – العاشر من مضان)، بمحافظة الشرقية.

– محافظة القاهرة، من المتاح تحويل الحاجزين بمنطقة (حلوان) إلى ( مدينة 15 مايو).

والحاجزين بمنطقة ( قطور) إلى مناطق (بسيون – سمنود – كفر الزيات – المحلة الكبرى – زفتى)، بمحافظة الغربية.

– الحاجززن بمنطقتي ( ملوي – مغاغة) إلى مناطق ( سمالوط – مطاي – المنيا الجديدة)، بمحافظة المنيا.

– الحاجزين بمنطقة الخارجة إلى مناطق ( بلاط – الفرافرة – مدينة أسيوط الجديدة – أبوتيج – الغنايم – منقباد – ديروط – منفلوط – أبنوب – ساحل سليم – البداري – صدفا – الفتح – مركز أسيوط)، بمحافظتي الوادي الجديد وأسيوط.

– الحاجزون بمنطقة (مرغم قبلي – العامرية أول) إلى مدينة برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية.

– الحاجزون بمناطق ( مركز الواحات البحرية – مركز الصف – منشية البكاري – حي الوراق – مركز أبوالنمرس – مركز كرداسة) إلى مدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة.

– الحاجزون بمنطقة (مركز مرسى مطروح) إلى مناطق ( مركز مرسى مطروح – سيدي عبدالرحمن – سيوة – الحمام – العلمين)، بمحافظة مطروح، والحاجزين بمنطقتي ( أهناسيا – ناصر) إلى مناطق ( بني سويف الجديدة – الواسطى – الفشن)، بمحافظة بني سويف.

الحاجزون بمنطقتي (مركز الفيوم – يوسف الصديق) إلى مناطق (طامية – هوارة المقطع – سنورس – دمشقين – شدموه)، بمحافظة الفيوم.

الإعلان التاسع

– يمكن التحويل بمنطقة (برج البرلس) إلى مناطق ( قلين – الحامول – مطوبس – فوة – الرياض – الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون)، بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة.

– الحاجزون بمنطقة ( فاقوس) إلى مناطق ( القرين – أبوكبير – العاشر من رمضان – أولاد صقر)، بمحافظة الشرقية.

– الحاجزون منطقة (كفر الدوار) إلى مناطق ( الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون – برج العرب)، بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

برنامج الإسكان القومي

– الحاجزون بمناطق ( أبوالمطامير – أبوحمص) إلى مناطق ( مركز بدر – وادي النطرون – الرحمانية – برج العرب) بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

– الحاجزون بمنطقة (أبوعطوة) إلى مناطق (فايد – القصاصين – القنطرة شرق) بمحافظة الإسماعيلية.

– الحاجزون بمنطقة (أجا) إلى منطقتي (المنزلة – بلقاس)، بمحافظة الدقهلية.

– الحاجزين بمنطقة (الخارجة) إلى مناطق (بلاط – مدينة أسيوط الجديدة – أبوتيج – الغنايم – منقباد – ديروط – منفلوط – أبنوب – ساحل سليم – البداري- صدفا – الفتح – مركز أسيوط)، بمحافظتي الوادي الجديد وأسيوط.

– الحاجزون بمنطقة (الشهداء) إلى مناطق ( أشمون – منوف – مدينة السادات – مركز السادات – قويسنا)، بمحافظة المنوفية.

– الحاجزون بمنطقتي (دراو – الصداقة) إلى مدينة أسوان الجديدة، بمحافظة أسوان.

– الحاجزون بمناطق(برج البرلس – بلطيم – بيلا – دسوق – سيدي سالم) إلى مناطق( مطوبس – فوة – قلين – الحامول – الرياض – الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون)، بمحافظتي كفرالشيخ والبحيرة.

– الحاجزون بمنطقة (حي شبرا الخيمة) إلى منطقة (الخانكة)، بمحافظة القليوبية، والحاجزين بمنطقة (طنطا) إلى مناطق( بسيون – زفتى – سمنود – كفر الزيات – المحلة الكبرى)، بمحافظة الغربية.

– الحاجزون بمنطقتي (فاقوس – مركز الزقازيق) إلى مناطق (العاشر من رمضان – أبوكبير – أولاد صقر)، بمحافظة الشرقية.

– الحاجزون بمنطقة (ملوي) إلى مدينة المنيا الجديدة، بمحافظة المنيا، والحاجزين بمنطقة( ناصر) إلى مناطق (بني سويف الجديدة – الفشن – الواسطى)، بمحافظة بني سويف.

إعلان النقابات

– يمكن تحويل الحاجزين بمنطقة ( مركز مرسى مطروح)، إلى مناطق (مركز مرسى مطروح- سيدي عبدالرحمن – سيوة- الحمام – العلمين)، بمحافظة مطروح.