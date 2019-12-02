“القومي للمرأة”: وصلنا لـ14 مليون سيدة بحملات طرق الأبواب

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قالت إيزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، إن حملات طرق الأبواب التي أطلقها المجلس، وصلت لـ14 مليون سيدة، وذلك في خلال 3 سنوات، بالإضافة لتنظيم العديد من البرامج بجانب تلك الحملات، ومنها، “سندي بلدي”، والتي تهتم جميعها بالمرأة المصرية ودورها.

وأضافت مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، بمؤتمر “المرأة والإعلام المهني.. حصن الوطن”، بحضور كل من محمود مسلم رئيس تحرير جريدة “الوطن”، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، والإعلامي نشأت الديهي رئيس قناة “Ten”، والصحفي أشرف مفيد، وهدى رشوان مدير تحرير موقع “هنّ” بجريدة “الوطن”، والصحفية منى نشأت نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أن هناك إنجازات عدة لتلك الحملات، كما وصلت البرامج التي نظمها المجلس للعديد من السيدات.

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وانطلقت فعاليات مؤتمر “المرأة والإعلام المهني.. حصن الوطن”، ظهر اليوم الأحد، والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ضمن حملة “الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة”.