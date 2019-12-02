برلماني يتوقع انخفاض أسعار البنزين 50 قرشا في شهر يناير

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توقع النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن أسعار المحروقات والبنزين والسولار، ستشهد انخفاضا جديدا مع حلول شهر يناير المقبل، تزامنا مع الانخفاض التدريجى لسعر الدولار وبرميل البترول عالميا، وتزامنا أيضا مع اجتماع لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية خلال 3 أشهر والذى سيكون خلال شهر يناير المقبل.

وقال البرلماني في تصريحات له، أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار البنزين بنسبه تصل لـ60%، أي ما يعادل 50 قرشا، وهي تمثل ضعف النسبة السابقة التي انخفضت بها الأسعار، في شهر أكتوبر الماضي، فشهدت أسعار البنزين انخفاضا قدره 25 قرشا.

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وأكد البرلماني في تصريحاته، ضرورة تشكيل لجنة وزارية، تضم وزارتي الكهرباء والبترول، لبحث طرق مراجعة سعر توريد الغاز للكهرباء، تزامنا مع الانخفاض التدريجى لسعر الدولار وانخفاض سعر برميل البترول عالميا، كما أن السعر العالمى للغاز يتراوح من 2.25 دولار إلى 2.50 دولار، ولكنه يباع في مصر بـ3 دولار ، وبالتالى فلابد من وصوله للسعر العالمى ، مما يساهم فى تخفيض التكلفة بالنسبة لأسعار الكهرباء والمحروقات والبنزين والسولار، بحسب قوله.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قدر أصدر في شهر يوليو الماضى قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو الماضي، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، وذلك باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.