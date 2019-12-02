توقعات بانخفاض أسعار السلع والسيارات المستوردة بداية العام المقبل

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قال النائب البرلماني عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن انخفاض سعر الدولار، سيؤدي لانخفاض أسعار العديد من السلع المستوردة بالفترة المقبلة، كما أنه من المتوقع انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة، مع حلول منتصف شهر ديسمبر الجاري.

وأضاف النائب البرلماني في تصريحات له، أن السلع المستوردة التي سيتم دخولها لمصر، سيتم بيعها بسعر الدولار الحالي، وبعد انخفاضه سيؤدي ذلك لانخفاض أسعار السلع، خاصة وأن مخزون السلع المستوردة من الأجهزة الكهربائية تابع بسعر الدولار القديم قبل إنخفاضه فى السوق ، مما أدي لرفع سعرها.

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ويتوقع البرلماني، انخفاض أسعار السيارات المستوردة من الخارج أيضا، بداية من العام المقبل، مشيرا إلى أن تخفيضات حملات الجمعة البيضاء، أو ما تسمى بالبلاك فرايداي، كانت مؤشرا على أن هناك العديد من السلع المستوردة سيتم إنخفاضها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ، بالتزامن مع الإنخفاض التدريجى فى سعر الدولار، بحسب قوله.

وكانت قد شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية أمس الأحد فى البنك المركزى المصرى استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، سجل سعر الدولار الأمريكي ، شراء 16.06، وبيع 16.18جنيه، بينما سجل سعر اليورو شراء 17.67وبيع 17.80جنيه بمستهل التعاملات، وعن سعر الجنيه الاسترليني ، فقد سجل شراء 20.73 وبيع 20.90 جنيه، وسجل سعر الفرنك السويسرى شراء 16.07 وبيع 16.20جنيه، أما سعر الـ 100 الين اليابانى ، فقد سجل شراء 14.66و بيع 14.78جنيه، سجل اليوان الصينى ،شراء 2.28 و بيع 2.30 جنيه.