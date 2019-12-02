طقس غدا الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة.. العظمى بالقاهرة 23

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تنشر بوابة “مصر 365″، توقعات خبراء هيئة الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء، وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم، في السطور التالية، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد.

توقعات طقس غدا الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء طقس دافئ نهارا بالقاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد على كافة الأنحاء ليلا، مع توقعات بسقوط أمطارا على عدد من المناطق.

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وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك توقعات بسقوط أمطار، فالسحب المنخفضة والمتوسطة تظهر متكاثرة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشرقية للبلاد ومناطق من سيناء، كما أن الرؤية الأفقية تقل نظرا لتكون الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرياح تكون معتدلة، وتنشط على كل من خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، أما البحر المتوسط فهو معتدل تماما ومهيأ لعمليات الصيد والملاحة وارتفاع الأمواج من من متر ونصف إلى مترين.

ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الثقيلة خاصة في فترات الصباح الباكر والليل تجنبا للإصابة بنزلات البرد، ونصحت أيضا السائقين السير بحذر على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تعيق الرؤية في الصباح.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، في القاهرة والمحافظات

العظمى الصغرى

القاهرة 16 23

شبين الكوم 15 22

طنطا 14 22

دمنهور 15 22

الإسكندرية 17 22

بلطيم 15 22

مطروح 16 21

بورسعيد 17 21

دمياط 16 22

الزقازيق 16 23

الإسماعيلية 14 23

السويس 14 23

العريش 12 22

شرم الشيخ 19 26

الغردقة 17 25

مرسى علم 18 26

الفيوم 15 23

بني سويف 14 23

المنيا 12 23

أسيوط 11 23

سوهاج 11 24

قنا 12 24

الأقصر 13 25

أسوان 14 25

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 33

المدينة 13 26

الرياض 12 24

المنامة 20 27

أبو ظبي 19 28

الدوحة 20 28

الكويت 12 23

دمشق 04 17

بيروت 16 20

عمان 05 16

القدس 08 15

غزة 12 21

بغداد 09 19

مسقط 20 27

صنعاء 05 22

الخرطوم 19 33

طرابلس 15 24

تونس 13 22

الجزائر 11 18

الرباط 10 15

نواكشوط 17 28