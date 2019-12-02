انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من تطوير عيادات “2 كفاية” غدا الثلاثاء

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تبدأ غدا الثلاثاء، فعاليات المرحلة الثالثة، لتطوير عيادات مشروع “2 كفاية”، الذي يعمل على الحد من الزيادة السكانية، واليت تشهدها الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة.

وتشهد فعاليات المرحلة الثالثة، حفلا لتوقيع بروتوكول تعاون بين كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي وعدد من الجمعيات الأهلية، لإعطاء إشارة الانطلاق في تطوير 32 عيادة، تقدم المشروع على مستوى 10 محافظات، وهي: البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان.

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ومن المقرر أن يشهد الاحتفال الدكتورة سحر السنباطي مقرر المجلس القومي للسكان، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بوزارة الأوقاف، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة ووزارات الصحة والأوقاف والتنمية المحلية والشباب والرياضة، وممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وعدد واسع من المؤسسات والهيئات المعنية والجمعيات الشريكة وقيادات وزارة التضامن.

ويعد مشروع “2 كفاية”، أحد المشاريع التي تتخدذها وزارة التضامن الاجتماعي، لتحقيق رؤية شاملة لتنمية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تمكن المشروع من تطوير 33 عيادة في مرحلته الأولى التي انطلقت في ديسمبر عام 2018، واستفاد من خدماته المجانية، ما يقرب من 35 ألف، و712 سيدة.

وفي أكتوبر الماضي، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن فعاليات حملة “2 كفاية”، للحد من الزيادة السكانية، على مدى 9 أشهر، منذ بدء الحملة في يناير 2019، وذكر التقرير، أن الحملة تمكنت من تنفيذ 2 مليون و146 ألف زيارة طرق أبواب، و تحويل 332 ألف و418 سيدة للوحدات الصحية، وعيادات “2 كفاية”، والتي استقبلت 32 ألف سيدة لتقديم الخدم لهن.

وقالت وزيرة التضامن، إن الحملة تستهدف رفع وعي الأسرة بالزيادة السكانية، والتوعية بخطورتها، وطرق تنظيم الاسرة وكيفية استخدام الوسيلة المناسبة والتعامل معها، والتي بدأت في 10 محافظات، وهى الأعلى في الخصوبة بين محافظات مصر، وبمشاركة ما يقرب من 100 جمعية، يتكلفة تتخطى الـ100 مليون جنيه.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحمل تهدف لتحقيق تنمية اجتماعية شاملة، وتتنمية بشرية أيضا خاصة في المناطق الفقيرة، ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.