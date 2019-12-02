مركز التنبؤ بالفيضان يعلن خريطة سقوط الأمطار حتى الأربعاء

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أعلن مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، التابع لوزارة الري، أنه لا توجد أي أماكن من المتوقع سقوط الأمطار بها غدا الثلاثاء، أو بعد غدا الأربعاء المقبل، وذكر المركز في بيان له، أن الفترة من 2 وحتى 4 ديسمبر تسهد طقسا مستقرا، دون وجود توقعات بسقوط أمطار.

وأكد المركز في بيانه، أنه من المتوقع، أن تشهد البلاد أمطارا خفيفة اليوم الاثنين، على السواحل الشمالية الشرقية، وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الاثنين مائلة للدفء على أغلب الأنحاء نهارا في ظل وجود حالة من البرودة تنشط خلال ساعات الليل.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم وغدا، طقس دافئ نهارا بالقاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد على كافة الأنحاء ليلا، مع توقعات بسقوط أمطارا اليوم الاثنين على عدد من المناطق.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك توقعات بسقوط أمطار، فالسحب المنخفضة والمتوسطة تظهر متكاثرة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشرقية للبلاد ومناطق من سيناء، كما أن الرؤية الأفقية تقل نظرا لتكون الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرياح تكون معتدلة، وتنشط على كل من خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، أما البحر المتوسط فهو معتدل تماما ومهيأ لعمليات الصيد والملاحة وارتفاع الأمواج من من متر ونصف إلى مترين.

ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الثقيلة خاصة في فترات الصباح الباكر والليل تجنبا للإصابة بنزلات البرد، ونصحت أيضا السائقين السير بحذر على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تعيق الرؤية في الصباح.