السيسي يفتتح عدد من المشروعات القومية بدمياط

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يفتتح اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عددا من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، وفقا لما ذكره السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، نقلا عن التليفزيون المصري في نبأ عاجل له.

ومن المقرر أن يفتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عددًا من الوحدات السكنية ومركزًا للتعليم المدني، وفندق اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم في منطقة الدلتا، ومدينة دمياط للأثاث أحد أهم مدن الآثاث بالشرق الأوسط، والتى تعتبر أحد الأولويات التى وضعتها الدولة المصرية على عاتقها فى السنوات الأخيرة.

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وتعتبر مدينة دمياط للأثاث، أحد سلاسل المدن الجديدة المتخصصة فى إحدى الصناعات الاستراتيجية، وتضم مئات المصانع والورش المجهزة وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة.

وتم إنشاء المدينة علي مساحة 331 فدان بالمدخل الشرقي لمدينة دمياط بالمنطقة المحصورة مابين الطريق الدولي الساحلي وطريق دمياط – شطا – بورسعيد برأس مال 5.52 مليار جنيه، بنسبة المساهمة المصرية 100%، وهيكل مساهمي الشركة يتكون من محافظة دمياط وتبلغ حصتها 40 % من أسهم الشركة العينية ( قيمة أرض المشروع )، وبنك الاستثمار العربي بنسبة 40% نقدي وشركة أيادي للتطوير الصناعي ونسبتها 15% نقدي والجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية ( وزارة الصناعة ) 5% نقدي.