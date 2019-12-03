“الأرصاد” توضح تفاصيل طقس الـ24 ساعة المقبلة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تمر البلاد بطقس مائل للدفئ شمالا في الصعيد وبارد ليلا فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلادن على مدار الأيام الثلاثة “الثلاثاء ـ الأربعاء ـ الخميس”.

أوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، متوقعة أن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

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السواحل الشمالية الغربية 22 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 15

جنوب سيناء والغردقة 26 18

الوجه البحري والقاهرة 23 15

شمال الصعيد 23 11

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 14

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يسود البلاد طقس مائل للدفئ في كافة البلاد وبارد ليلًا، الأربعاء المقبل، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:

السواحل الشمالية الغربية 23 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 22 15

الوجه البحري والقاهرة 24 15

جنوب سيناء والغردقة 26 18

شمال الصعيد 24 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 13

وأوضحت بشأن الطقس المتوقع الخميس المقبل، أنه من المقرر أن يستمر الطقس الدافئ نهارا على كافة الأنحاء نهارًا على أن يكون باردا ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

السواحل الشمالية الغربية 23 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 15

الوجه البحري والقاهرة 24 14

جنوب سيناء والغردقة 27 18

شمال الصعيد 24 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 13

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