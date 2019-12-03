قرض تمويل المتعافي من الإدمان ببنك ناصر.. إليك التفاصيل

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يقدم بنك ناصر العديد من المزايا والتسهيلات الاجتماعية لمساعدة المواطنين، ومنها القروض والمساعدات النقدية والمادية أيضا، وقروش تمويل شراء السيارة، كما يقدم البنك قرض تمويل المتعافي من الإدمان، والتي يستعرض موقع “مصر 365″، شروطه وتفاصيله في السطور التالية.

شروط الحصول على قرض التعافي من الإدمان من بنك ناصر

نشرت الصفحة الرسمية للبنك، عدة شروط، للحصول على قرض التعافي، ومنها أن تكون نسبة عبء الدين، الاستقطاع من دخل المشروع الشهري تصل لـ50%، كما أن مدة التمويل بالقرض تصل لـ5 سنوات، بقيمة تصل لـ80 ألف جنيه، ويشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، وسعر العائد السنوي الثابت هو 10.5%، كما أن المصاريف الإدارية تسدد نقدا بالفرع.

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المستندات المطلوبة للحصول على قرض التعافي من الإدمان من بنك ناصر

يتطلب الحصول على القرض، إحضار الموقف النهائي من التجنيد لمن هم أقل من 31 عاما، بالإضافة لطلب الحوصل على التمويل، وإيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل والضامن والنشاط. ودراسة جدوى عن المشروع، وصحيفة جنائية للمتقدم، يشترط ألا يمر عليها 3 أشهر، موجهة لبنك ناصر.

كما يتطلب للحصول على القرض، أن يكون المشروع قائم يتم تقديم سجل تجارى، بطاقة ضريبية، رخصة النشاط، بجانب تقرير طبي من مستشفى حكومي ويعتمد من الصندوق يفيد بالتعافي والإقلاع عن الإدمان، بالإضافة لخطاب من صندوق مكافحة الإدمان موضح به عدم الانتكاسة خلال 10 أشهر.

وقبل الموافقة الائتمانية، يوقع المتعافي من الإدمان، والمتقدم للقرض على عدة مستندات، منها: طلب الحصول على التمويل، دراسة الجدوى عن المشروع، والموافقة على تفويض البنك بعمل استعلام مصرفي وميداني.