طقس غدا الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة.. العظمى بالقاهرة 23

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تنشر بوابة “مصر 365″، توقعات طقس غدا الأربعاء، ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في السطور التالية.

توقعات طقس غدا الأربعاء

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تمر البلاد بطقس مائل للدفئ شمالا في الصعيد وبارد ليلا فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلادن على مدار الأيام الثلاثة “الثلاثاء ـ الأربعاء ـ الخميس”.

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أوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يسود البلاد طقس مائل للدفئ في كافة البلاد وبارد ليلًا، غدا الأربعاء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة غدا، بالقاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة غدا، بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 15 23

شبين الكوم 14 22

طنطا 14 22

دمنهور 15 22

الإسكندرية 15 23

بلطيم 15 23

مطروح 10 23

السلوم 11 24

سيوة 08 21

بورسعيد 17 22

دمياط 16 22

الزقازيق 14 23

الإسماعيلية 11 23

السويس 14 23

العريش 12 22

رفح 11 21

رأس سدر 14 23

نخل 06 20

نويبع 17 23

طابا 13 21

كاترين 03 19

الطور 14 25

شرم الشيخ 19 25

الغردقة 17 26

مرسى علم 19 26

الفيوم 13 23

بني سويف 12 23

المنيا 10 23

أسيوط 10 24

سوهاج 13 24

قنا 13 24

الأقصر 12 24

أسوان 14 25

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 32

المدينة 14 28

الرياض 12 23

المنامة 19 24

أبوظبي 20 27

الدوحة 19 26

الكويت 11 22

دمشق 04 16

بيروت 17 21

عمان 06 16

القدس 10 16

غزة 14 21

بغداد 08 19

مسقط 20 27

صنعاء 04 21

الخرطوم 18 33

طرابلس 13 26

تونس 10 20

الجزائر 11 16

الرباط 09 16

نواكشوط 16 28