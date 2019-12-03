السيسي: ما تحقق من مشروعات على أرض مصر حلم بدأ تحقيقه

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن ما تحقق على أرض مصر من مشروعات خلال الفترة الماضية، كان حلما له، مشيرا إلى أنه حلم بالقضاء على فيروس سي، وحلم أيضا بعالمية الأثاث ليخرج خارج نطاق الحدود المحلية.

وقال الرئيس خلال افتتاح العديد من المشروعات بمدينة دمياط: “مدينة الأثاث لما اتعملت، كنت بحلم زي ما حلمت بحملة فيروس سي، كنت بحلم بعالمية الأثاث، مش محلية الأثاث، لكن فيه ناس لسه بتستورد أثاث للمصريين، الحلم اللي عندي هو العالمية، إيه يا بتوع دمياط!، معندكوش حلم، هو الناس بطلت حلم وتجري على حلمها، بتكلم على كل المصريين، اللي بتشوفوه دا، دا حلم أنا حلمته وأنا صغير من 40 سنة، ولما جيت في المكان دا، ربنا مكننا”.

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وأضاف الرئيس في كلمته: “إحنا مغيرناس كتير في تطوير الأثاث، كانت الفكرة إننا نعمل مركز للتطوير عشان يبقى إنتاجنا للسوق المصري والعالمي، فيه دول في العالم، الدنيا بتروحلها عشان تجيب منها، مش أثاث، لأ، كل حاجة، الناس دي حققت دا بالعمل مش وهي نايمة، كنت متصور إننا محتاجين 2000 ورشة على الـ1300 ورشة، الحلم لازم نتمسك بيه، لأن المشاكل لن تنتهي، ودا دور الحكومة، ومش بقول كدا عشان الورش تتاخد، لكن دا مؤشر بالنسبالي، هي لا بتاكل ولا بتشرب”.

ويفتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عددًا من الوحدات السكنية ومركزًا للتعليم المدني، وفندق اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم في منطقة الدلتا، ومدينة دمياط للأثاث أحد أهم مدن الآثاث بالشرق الأوسط، والتى تعتبر أحد الأولويات التى وضعتها الدولة المصرية على عاتقها فى السنوات الأخيرة.

وتعتبر مدينة دمياط للأثاث، أحد سلاسل المدن الجديدة المتخصصة فى إحدى الصناعات الاستراتيجية، وتضم مئات المصانع والورش المجهزة وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة.

وتم إنشاء المدينة علي مساحة 331 فدان بالمدخل الشرقي لمدينة دمياط بالمنطقة المحصورة مابين الطريق الدولي الساحلي وطريق دمياط – شطا – بورسعيد برأس مال 5.52 مليار جنيه، بنسبة المساهمة المصرية 100%، وهيكل مساهمي الشركة يتكون من محافظة دمياط وتبلغ حصتها 40 % من أسهم الشركة العينية ( قيمة أرض المشروع )، وبنك الاستثمار العربي بنسبة 40% نقدي وشركة أيادي للتطوير الصناعي ونسبتها 15% نقدي والجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية ( وزارة الصناعة ) 5% نقدي.