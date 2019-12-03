وزير الكهرباء: تم تركيب 8.4 مليون عداد مسبق الدفع

Advertisements

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تركيب ما يقرب من 8.4 مليون عداد كهربائي مسبوقة الدفع حتى الآن، ومن المتسهدف الوصول إلى 9.1 مليون عداد بنهاية العام، مشيرا إلى أن هناك 29 مليون مشترك في مصر.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال كلمته، في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه يتم الآن مناقشة تغير العدادات مع الشركات، في خلال 4 أو 5 سنوات، للقضاء نهائية على مشاكل وأزمات، قراءة العدادات.

Advertisements

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم رفض عرض من الصين بإنتاج ما يقرب من 20 ملايين عداد كهرباء، قبل 5 سنوات، وذلك لإيجاد البديل المحلي، كما أن العدادات المنتجة محليا، أصبحت بدرجة عالية من الكفاءى، بل وأصبحت تصدر لإفريقيا والدول العربية.

ويفتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عددًا من الوحدات السكنية ومركزًا للتعليم المدني، وفندق اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم في منطقة الدلتا، ومدينة دمياط للأثاث أحد أهم مدن الآثاث بالشرق الأوسط، والتى تعتبر أحد الأولويات التى وضعتها الدولة المصرية على عاتقها فى السنوات الأخيرة.

وتعتبر مدينة دمياط للأثاث، أحد سلاسل المدن الجديدة المتخصصة فى إحدى الصناعات الاستراتيجية، وتضم مئات المصانع والورش المجهزة وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة.

وتم إنشاء المدينة علي مساحة 331 فدان بالمدخل الشرقي لمدينة دمياط بالمنطقة المحصورة مابين الطريق الدولي الساحلي وطريق دمياط – شطا – بورسعيد برأس مال 5.52 مليار جنيه، بنسبة المساهمة المصرية 100%، وهيكل مساهمي الشركة يتكون من محافظة دمياط وتبلغ حصتها 40 % من أسهم الشركة العينية ( قيمة أرض المشروع )، وبنك الاستثمار العربي بنسبة 40% نقدي وشركة أيادي للتطوير الصناعي ونسبتها 15% نقدي والجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية ( وزارة الصناعة ) 5% نقدي.