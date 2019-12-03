“الري” تعلن استكمال المفاوضات بشأن سد النهضة

Advertisements

أعلنت وزارة الري، اليوم الثلاثاء، استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في إثيوبيا، يومي 15 و16 نوفمبر الماضي.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر عنها، أن عقد الاجتماع جاء في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن التوصل إلى توافق من أجل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

Advertisements

جاء ذلك في إطار رغبة مصر من أجل التوصل إلى اتفاقٍ عادلٍ لتنسيق بين السد العالي وسد النهضة، وكذا التوصل إلى آلية تشغيل السدود، وهي آلية متعارف عليها دوليًا في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.

وعقد اجتماع ثانٍ لمفاوضات سد النهضة، في القاهرة خلال الفترة من 2 – 3 ديسمبر، في إطار سلسلة الاجتماعات المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر والسودان وإثيوبيا، وممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وأشارت وزارة الري، في بيانها، أن من المقرر عقد اجتماع وزاري، 9 ديسمبر الجاري في واشنطن؛ من أجل تقييم نتائج الاجتماعين الأول والثاني، وما حدث من إنجاز في موقف المفاوضات بين الدول الثلاث.

واتفق المشاركون في الاجتماه على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية بشأن كل المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثالث، والمقرر عقده في الخرطوم خلال الفترة 21 – 22 ديسمبر 2019.

يشار إلى أن هذه الاجتماعات تعقد في إطار مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، 6 نوفمبر الماضي، في واشنطن بحضور رئيس البنك الدولي ورعاية وزير الخزانة الأمريكية.