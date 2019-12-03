سقوط أمطار وبرودة.. توقعات حالة طقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا اليوم الثلاثاء، بحالة الطقس خلال 72 ساعة بدءًا من غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

وقال الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة، في البيان الصادر عن الهيئة اليوم، أن خبراء الهيئة يتوقعون أن يسود غدًا الأربعاء طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، وأن يكون دافئًا على باقي أنحاء الجمهورية نهارًا بارد ليلًا.

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وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما ستقل الرؤية بسبب تكوّن شبورة مائية كثيفة، خلال الساعات الأولى من الصباح، على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، والمناطق الساحلية والقريبة من الزراعات والمسطحات المائية، والرياح ستكون معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد، أن من المتوقع أن يكون طقس الخميس المقبل، دافئًا على الأنحاء كافة نهارًا، وسيكون بارد ليلًا، وستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، وستقل الرؤية بسبب تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والأماكن القريبة من المسطحات المائية.

وأشار الخبراء إلى أن الرياح ستكون معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، كما ستنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط؛ ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وأكدت الهيئة، في بيانها، أن طقس الجمعة سيكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، دافئًا على باقي الأنحاء نهارًا بارد ليلًا، وستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الرؤية ستقل بسبب تكون شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح، وستظهر على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وستكون الرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة خلال الـ72 فهي:

طقس الأربعاء 4 ديسمبر

تبلغ درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة.. العظمى 23 والصغرى 15.

كما تكون الحرارة على السواحل الشمالية الغربية.. العظمى 23 والصغرى 14.

وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.. العظمى 22 والصغرى 15.

كما تبلغ درجات الحرارة على جنوب سيناء والغردقة.. العظمى 26 والصغرى 18.

وتبلغ درجات الحرارة على شمال الصعيد.. العظمى 23 والصغرى 12.

وتبلغ درجات الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.. العظمى 25 والصغرى 14.

طقس الخميس 5 ديسمبر

تصل درجة الحرارة على الوجه البحري والقاهرة.. العظمى 24 والصغرى 14.

كما تصل درجة الحرارة على السواحل الشمالية الغربية.. العظمى 23 والصغرى 14.

وتبلغ درجة الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.. العظمى 23 والصغرى 15.

وتصل درجة الحرارة على جنوب سيناء والغردقة.. العظمى 26 والصغرى 18.

وتبلغ درجة الحرارة على شمال الصعيد.. العظمى 24 والصغرى 12.

وتصل درجة الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.. العظمى 26 والصغرى 13.

طقس الجمعة 6 ديسمبر

تصل درجة الحرارة على الوجه البحري والقاهرة.. العظمى 23 والصغرى 14.

كما تصل درجة الحرارة على السواحل الشمالية الغربية.. العظمى 22 والصغرى 14.

وتبلغ درجة الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.. العظمى 22 والصغرى 15.

وتصل درجة الحرارة على جنوب سيناء والغردقة.. العظمى 25 والصغرى 18.

كما تصل درجة الحرارة على شمال الصعيد.. العظمى 24 والصغرى 12.

وتبلغ درجة الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.. العظمى 27 والصغرى 13.