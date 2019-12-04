10 رسائل هامة وجهها السيسي للمواطنين خلال زيارته لدمياط

Advertisements

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة رسائل خلال افتتاحه عددا من المشروعات الجديدة في دمياط، بينها مركز التعليم المدني للمؤتمرات، وفندق اللسان الذي يعد أول فندق 5 نجوم بمنطقة الدلتا، ومحطة كهرباء غرب دمياط، والتي تعد جزءا من إنهاء أزمة الكهرباء بالمحافظة وتوسعات محطة الصرف الصحي في رأس البر، وعددا من مشروعات الإسكان منها مشروع دار مصر للإسكان الاجتماعي، وكانت أبرز تلك الرسائل: –

– مفيش تحدي خطر على مصر إلا من الداخل.

– تحركنا للأمام والبلد زي الفل ولا عودة للخلف مرة أخرى.

– لن نترك البحيرات للعشوائيات والفوضى وسيتم تطويرها بشكل عالمي.

– اللي بيتعمل في مصر ما يخطرش على بال حد.

– الماكينات لن تغني عن العمالة بمشروعات دمياط.

– أكرر كلامي عشان يبقى عندنا مناعة وعملت اللي عليا قدام ربنا.

– أنفقنا 615 مليار جنيه على قطاع الكهرباء خلال 5 سنوات.

– الدولة لا يمكن أن تغيب عن مصالح مواطنيها.

– الحضور الحقيقي للدولة في كل الأنشطة أمر صعب جدا.

– اللي بتشوفوه دلوقت حلمت بيه من 40 سنة.. هي الناس بطلت تحلم؟

Advertisements