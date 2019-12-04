“قطاع الأعمال” يبدأ تصنيع السيارات الكهربائية

Advertisements

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات، في يناير2020 بشأن التعاون المشترك لإنتاج سيارات ركوب كهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة عقدها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، مع وفد شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات، لاستكمال المفاوضات الجارية بشأن التعاون المشترك لإنتاج سيارات ركوب كهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات.

Advertisements

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال، في بيان عنه، اليوم، أنه من المقرر توقيع مذكرة التفاهم بشأن إعداد دراسة جدوى من قبل القابضة للصناعات المعدنية في ضوء المعلومات والبيانات، التي تعهد الجانب الصيني بتوفيرها بشأن القيام بإنتاج سيارة ركوب صينية على خطوط شركة النصر للسيارات، وما يتطلب ذلك من ضخ للاستثمارات للاحلال والتجديد بما يتناسب مع التكنولوجيا المستخدمة في شركة دونج فينج.

وقال توفيق، إن نتائج زيارة الوفد الصيني برئاسة نائب المدير العام لشركة دونج فينج، والتي شملت عدة اجتماعات مع ممثلي الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية وزيارات ميدانية لشركتي النصر والهندسية للسيارات.

وقال هشام توفيق، إن المشروع يمثل إعادة إحياء لشركة النصر للسيارات والمتوقفة منذ عام 2009 بموجب قرار التصفية، والتي تعد إحدى الشركات العريقة في محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، موضحا أنه من المقرر أن تصل الطاقة الانتاجية للشركة خلال سنوات إلى نحو 25 ألف سيارة كهربائية.

جدير بالذكر أن وزير قطاع الأعمال، عقد اجتماعًا مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، بحضور وفد الشركة الصينية، للتباحث حول سبل توفير البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية من خلال محطات الشحن، وذلك في إطار الحرص على تذليل أي معوقات وتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ المشروع لما له من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي.