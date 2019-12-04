“دافئ نهارا”.. “الأرصاد” تعلن طقس الغد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن طقس غدا الخميس، أن يسود البلاد غدًا الخميس، موضحة أنه من المتوقع أن يكون طقس دافئ على كل الأنحاء نهارًا بارد ليلًا، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

وأوضحت الأرصاد، في بيان عنها، أنه من المتوقع أن تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يتراوح ارتفاع الموج في البحرين الأبيض والمتوسط من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على المحافظات:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 23

شبين الكوم 14 23

طنطا 14 22

دمنهور 15 22

الإسكندرية 14 23

بلطيم 15 23

مطروح 11 23

السلوم 11 24

سيوة 08 22

بورسعيد 16 22

دمياط 16 22

الزقازيق 14 23

الإسماعيلية 11 23

السويس 14 23

العريش 11 22

رفح 11 21

رأس سدر 14 23

نخل 06 20

نويبع 15 23

طابا 13 21

كاترين 03 19

الطور 14 25

شرم الشيخ 18 25

الغردقة 16 26

مرسى علم 18 26

الفيوم 13 24

بني سويف 12 23

المنيا 10 23

أسيوط 10 24

سوهاج 13 24

قنا 13 24

الأقصر 11 25

أسوان 13 26

أبوسمبل 14 25

الوادي الجديد 12 25

شلاتين 20 26

أبو رماد 21 26

حلايب 23 25

رأس حدربة 23 25