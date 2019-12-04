“بي بي سي”: استئناف الرحلات من إدنبره وجلاسكو لشرم الشيخ

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أكدت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، استئناف الرحلات من إدنبره وجلاسكو إلى شرم الشيخ خلال العام المقبل، موضحة أنها شملت شركة السفر “توي” مطارات تلك المدن في برنامج العطلة الشتوية لعام 2020، جاء ذلك في إطار رفع حكومة المملكة المتحدة حظرها على الرحلات إلى شرم الشيخ الذي فرض في 2015، على أن تبدأ الرحلات الأسبوعية من إدنبره من 2 نوفمبر، ومن جلاسكو 4 نوفمبر.

وقالت شركة “توي”، أنه بالفعل تمت إعادة تقديم العطلات إلى شرم الشيخ من مطارات المملكة المتحدة العام المقبل، بما فى ذلك جاتويك ومانشستر وبرمنجهام، موضحة أن عودة شرم الشيخ إلى قائمة الوجهات السياحية في أكثر المطارات ازدحاما في إسكتلندا أمرا جيدا جدا، لتوفر المزيد من الخيارات لركابنا، مشيرة إلى أنه أمر كانت تتطلع إليه الشركة دائمامنذ فرض الحظر، مشيرة إلى أن المدينة وجهة شهيرة جدا للعديد من المصطافين وستقدم هذه الخدمة مع توى خيارات شمس الشتاء والصيف للناس.

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