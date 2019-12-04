وزارة الصحة تكشف تفاصيل إصابة 63 طالبة بالاختناق بمدرسة بشربين

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أعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية الدكتور سعد مكي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل إصابة عدد من الطالبات بإحدى المدارس الثانوية الفنية التابعة لمحافظة الدقهلية بالاختناق.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، إن حالات اختناق الطالبات بالمدرسة الثانوية الفنية للبنات القائمة بالتحديد بمنطقة شربين سجلت ما يقرب من 63 حالة.

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وأضاف الدكتور سعد مكي، أنه قد انتقل من أجل معاينة الطالبات في المستشفى التي تم نقلها إليها بعد اصابتهن بالاختناق، وتبين أن السبب وراء هذا الحادث أنه قد تم العثور على قطة ميتة بالمدرسة، قام عمال النظافة في المدرسة بعملية تطهير باستخدام مبيد، الذي ادى لاختناق 6 طالبات في بداية الأمر، وتوالى الأمر حتى انتقلت إلى المستشفى ما يقرب من 63 طالبة مصابة بالاختناق، ويجري العمل على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للطالبات المصابات.

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