تتراوح بين 5 لـ200 جنيه.. تعرف على أسعار كارتة 13 طريق توفر نصف الوقت

Advertisements

افتتح السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، عددا من المشروعات القومية الكبيرة، والتي من بينها افتتاح عدة طرق وكباري جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، تهدف هذه المشروعات إلى تقليل الوقت والجهد ، كما تساعد على اختصار المسافات للربط بين محافظات ومدن القاهرة وبعضها البعض بسهولة، لخدمة المواطنين وللتيسير عليهم.

يرصد موقع “مصر 365” في تقريره التالي، معلومات مهمة عن أبرز المحاور المرورية التي يتم تحصيل “كارتة” مرور عليها من قبل الحكومة، إضافة إلى قيمة هذه الكارتة للسيارات بأنواعها المختلفة، سواء كانت هذه السيارات “ملاكي – أجرة – نقل بأنواعها”، حسب ما بيّنت مصادر مطلعة.

Advertisements

أولا: طريق شبرا بنها الحر:

أنشأت الحكومة طريق شبرا بنها الحر، بطول 40 كيلو مترا، وعرض 41 مترًا، ويضم الطريق 4 حارات ، عرض الحارة الواحدة 3.65 متر، كما يشمل 62 عملًا صناعيًا (38 كوبري + 24 نفقًا).

أشرفت 5 شركات على تنفيذ طريق شبرا بنها الحر، ويبلغ متوسط زمن الرحلة عليه 25 دقيقة فقط، ما يعني أن الطريق يوفر 65 دقيقة للرحلة الواحدة.

وعن قيمة الكارتة التي يتم تحصيلها على طريق شبرا بنها الحر، فتبلغ 15 جنيهًا بالنسبة للسيارات الملاكي والرحلات وسيارات الأجرة الرخصة الخاصة، و5 جنيهات بالنسبة للسيارات الأجرة المرخصة، و35 جنيهًا بالنسبة للسيارات النقل الفارغة، مضافا إليها رسوما تختلف حسب وزن الحمولة إذا كانت محملة.

ثانيا: الطريق الدائري الإقليمي:

نفذت الحكومة المصرية الطريق الدائري الإقليمي، وهو يستهدف نقل 25% من حركة المرور من على الدائري القديم، ما يخلق بدوره سيولة مرورية داخل العاصمة ، كما أنه يساهم في خفض نسبة الحوادث إلى أكثر من 40 %.

الطريق الدائري الإقليمي ساعد على ربط عدد كبير من المحافظات بالطريق الصحراوي مثل محافظة المنوفية، حيث يوفر هذا الطريق نحو ساعتين بالنسبة لسائقي النقل القادمين من ميناء دمياط، والتي كانت تضيع في الاختناقات المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وعن قيمة الكارتة التي يتم تحصيلها نظير المرور على الطريق الدائري الإقليمي، فهي تبلغ 10 جنيهات بالنسبة لكل أنواع السيارات الصغيرة، و15 جنيهًا بالنسبة للسيارات الجامبو، و25 جنيهًا على سيارات النقل الثقيل فارغة.

أما سيارات النقل الثقيل، فإنه يتم تحصيل الكارتة منها بحسب الوزن ، حيث تصدر كارتة مرة واحدة في اليوم لمدة 24 ساعة ، ولا يدفع السائق كارتة مرة أخرى على الوزن، لكنه يدفع 25 جنيهًا عن كل طريق يسلكه خلال الرحلة ، حال كان هذا الطريق يحصل كارتة مرور.

وأوضحت وزارة النقل في بيان سابق عنها، أن كل شاحنة نقل متجهة إلى أنحاء الإسكندرية والبحيرة ، تدفع 300 جنيه بالنسبة للسيارة، و350 جنيهًا بالنسبة للسيارات المتجهة إلى باقي محافظات الوجه البحري للشاحنات التي تتجه إلى القاهرة الكبرى والصعيد عبر طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وكذلك يتم تحصيل كارتة بقيمة 500 جنيه على كل شاحنة ، عن طريق بوابات الدخول، والكارتة تصلح حتى 24 ساعة، وحال تجاوزت حمولة الشاحنة 25 طنًا ، فإنه يتم تحصيل غرامة تصل إلى 70 جنيهًا لكل طن الزائد.

الطريق الدائري الإقليمي مقسوم إلى جزئين، الأول تحصيل كارتة لكل واحد منهما، الأول من محافظة المنوفية حتى الكريمات في اتجاه بلبيس كارتة، أما الثاني فحال المرور من الكريمات للذهاب إلى محافظة المنوفية.

ثالثا: طريق العين السخنة

يبدأ طريق العين السخنة من دائري المعادي، ويمتد حتى 140 كيلو مترا وصولًا إلى مدينة العين السخنة.

قيمة الكارتة المحصلة نظير المرور على طريق العين السخنة ، 10 جنيهات بالنسبة للسيارات الملاكي والرحلات، و5 جنيهات بالنسبة لسيارات الأجرة والرحلات.

رابعا: طريق إسكندرية الصحراوي:

طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي واحدا من الطرق الرئيسية في مصر ، وهو طريق يربط بين القاهرة والإسكندرية بطول 220 كيلو مترا، ويبدأ جنوبًا من تقاطعه مع محور 26 يوليو في محافظة الجيزة حتى محافظة الإسكندرية شمالًا، بينما يقطع الطريق عدة محافظات، هي: الجيزة، المنوفية، البحيرة، والإسكندرية.

قيمة كارتة المرور التي يتم تحصيلها على طريق الإسكندرية الصحراوي نظير استخدامه ، تبلغ 10 جنيهات بالنسبة لسيارات الملاكي والميكروباص.

خامسا: طريق إسماعيلية الصحراوي

طريق الإسماعيلية الصحراوي هو طريق سريع، يربط محافظة القاهرة بمحافظة الإسماعيلية، عبورا بعدد من المناطق المهمة والمجتمعات العمرانية العديدة، والتي من بينها: مدينة العبور، الهايكستب، مدينة الشروق، الروبيكي، العاشر من رمضان.

تبلغ قيمة الكارتة التي يتم تحصيلها على طريق الإسماعيلية الصحراوي، 10 جنيهات بالنسبة للسيارات للملاكي والميكروباص.

سادسا: طريق الجلالة:

يبدأ طريق الجلالة بعد نهاية طريق القطامية حتى الزعفرانة ، وذلك بطول 82 كيلو مترًا، حيث يهدف الطريق إلى تنمية العين السخنة ومدينة الجلالة العالمية الجديدة.

قيمة الكارتة المحصلة مقابل استخدام طريق الجلالة، تبلغ 5 جنيهات.

سابعا: طريق الغردقة الزعفرانة:

أنشأت الحكومة المصرية طريق الزعفرانة ، رأس غارب ، الغردقة الساحلي ، بطول 250 كيلو مترا، بينما تبلغ قيمة الرسوم المحصلة نظير استخدام الطريق 5 جنيهات.

ثامنا: طريق مطروح الساحل الشمالي:

قيمة الكارتة المحصلة مقابل استخدام طريق مطروح الساحل الشمالي، تبلغ 10 جنيهات للسيارات بأنواعها المختلفة.

تاسعا: طريق الضبعة:

أنشأت الحكومة المصرية طريق روض الفرج – الضبعة ، والذي يوفر نحو ساعة من زمن الرحلة، إذ إن الطريق يبعد عن أماكن العمران والاختناقات المرورية، وكذلك يستغرق الطريق القديم من القاهرة حتى الضبعة، من 3 حتى 4 ساعات ونصف الساعة، بينما تستغرق المسافة ذاتها على المحور الجديد ، من ساعتين إلى ساعتين ونصف الساعة.

قيمة كارتة المرور التي يتم تحصيلها في مقابل استخدام هذا الطريق ، تبلغ 10 جنيهات لمختلف أنواع السيارات.

عاشرا: محور روض الفرج:

أنشأت الحكومة المصرية محور روض الفرج الذي افتتحه السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة بلغت 6 مليارات جنيه ، حيث ساعد محور روض الفرج، على فك التكدسات المرورية من وسط البلد.

يربط محور روض الفرج، العين السحنة والزعفرانة بمنطقة الساحل الشمالي والضبعة

كوبري روض الفرج المعلق، يضم أضخم كوبري معلق في العالم، إذ إنه يضم مخرجًا للمتجهين إلى كورنيش النيل ووسط المدينة وكوبرى 15 مايو، ومخرج ٱخر للمتجهين إلى شارع شبرا وميدان الخلفاوي، ومخرج ثالث المتجهين إلى القاهرة الجديدة ومدينة نصر وميدان العباسية.

ساعد محور روض الفرج على اختصار المسافة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي إلى 15 دقيقة فقط.

وعن قيمة الكارتة المحصلة على محور روض الفرج، فهي تبلغ 20 جنيهًا بالنسبة للسيارات للملاكي، و10 جنيهات بالنسبة للسيارات الأجرة، و20 جنيهًا بالنسبة للأتوبيس، و30 جنيهًا بالنسبة للسيارات النقل الثقيل، و25 جنيهًا بالنسبة للسيارات النقل الفردي، و15 جنيها بالنسبة للسيارات الميني باص، و10 جنيهات بالنسبة للسيارات الربع نقل، و5 جنيهات بالنسبة للدراجة البخارية.

حادي عشر: الطريق الأوسطي:

أنشأت الحكومة المصرية الطريق الأوسطي بطول 156 كيلو مترا، وهو طريق يربط التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة والشروق والعبور وبلبيس ، كما أنه يعبر النيل بكوبري للوصول إلى البدرشين و6 أكتوبر وطريقي “القاهرة- الإسكندرية”، و”القاهرة- الفيوم” كما يربط طرق “القاهرة- السويس”، و”القاهرة- الإسماعيلية” الصحراوي بمدينتي 15 مايو وحلوان.

قيمة الكارتة المحصلة مقابل المرور على هذا الطريق الأوسطي، تبلغ 10 جنيهات بالنسبة للسيارات، و15 جنيها بالنسبة للسيارات الجامبو و25 جنيها بالنسبة للسيارات النقل.

ثاني عشر: نفق الشهيد أحمد حمدي:

يبلغ الطول الكلي لنفق الشهيد أحمد حمدي، 5912 مترًا منها 2288 مترا حفر مكشوف للمدخل الغربي و1984 مترا حفر مكشوف للمدخل الشرقي ونفق بطول 1640 مترًا تحت قناة السويس على عمق 10 أمتار، وذلك تحت أكبر عمق في مشروعات القناة المستقبلية وهو 27 مترًا.

ونفق الشهيد أحمد حمدي، هو أول نفق من نوعه يربط قارتي أفريقيا وآسيا ، كما يربط شبه جزيرة سيناء بمدينة السويس ؤ فضلا عن أنه يسهل حركة المرور بين شرق وغرب القناة وربط شبه جزيرة سيناء مع باقي مصر.

قيمة الكارتة المحصلة مقابل المرور من نفق الشهيد أحمد حمدي، تبلغ 20 جنيهًا بالنسبة للسيارات الملاكي والربع نقل، و30 جنيهًا بالنسبة للميني باص.

ثالث عشر: أنفاق الإسماعية وبورسعيد:

أعلنت هيئة قناة السويس في يوم 19 يوليو المنصرم، زيادة أسعار رسوم العبور من أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد في محافظتي الإسماعيلية والسويس، حيث شهدت الزيادة تطبيقها بأنفاق تحيا مصر في الإسماعيلية ، والتي افتتحها السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مايو الماضي، ونفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس.

وتضمم القرار زيادة رسوم عبور السيارات الملاكي إلى 20 جنيها، والربع نقل والميكروباص إلى 20 جنيها، والميني باص إلى 30 جنيها، والأتوبيس إلى 100 جنيه، والثلاجات الصغيرة إلى 80 جنيها، والنقل الثقيل والثلاجات الكبيرة إلى 200 جنيه.

ومن المقرر تطبيق هذه الرسوم الجديدة ، على أنفاق بورسعيد التي افتتحها السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام ، ضضذوأنفاق السويس. ذي ضضذ