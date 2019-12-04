عاجل| مصرع 4 مصريين إثر انفجار مصنع سراميك في السودان

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أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير ياسر محمود هاشم، مصرع 4 مواطنين مصريين إثر انفجار مصنع سيراميك في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الثلاثاء.

وقال السفير ياسر هاشم، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، إن الحادث وقع في أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال الموجودة في المصنع، وهو ما أدى إلى حدوث انفجار هائلٍ، ما تسبب في مصرع أكثر من 20 شخصا من جنسيات مختلفة، بينهم 4 مصريين.

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وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن السفير حسام عيسى سفير مصر في الخرطوم، تواصل مع مدير المصنع والمسؤولين السودانيين فور وقوع الحادث، مؤكدا أن السفارة المصرية تواصل جهودها واتصالاتها بالجهات السودانية المعنية، من أجل سرعة نقل جثامين المصريين الأربعة إلى أرض الوطن، عقب استيفاء الإجراءات القانونية ذات الصلة.

من جانبها، تقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا في مصابهم الأليم.

كانت الحكومة السودانية أعلنت مقتل 23 شخصًا وإصابة أكثر من 130 آخرين، مساء الثلاثاء، إثر نشوب حريق داخل مصنع في شمال الخرطوم نتج عن انفجار صهريج يحتوي على غاز، وتصاعدت أعمدة الدخان إثر اندلاع الحريق، في وحدة صناعة البلاط في منطقة صناعية شمالي الخرطوم، وفرضت الشرطة كردونا أمنيا في المنطقة حول مكان الحادث.