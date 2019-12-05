“الأرصاد” تعلن تفاصيل 72 ساعة المقبلة

Advertisements

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلاً في كافة المحافظات خلال الـ72 ساعة المقبلة على مدار الأيام الثلاثة (الخميس – الجمعة – السبت)، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

ومن المقرر أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

Advertisements

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

السواحل الشمالية الغربية 23 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 14

الوجه البحري والقاهرة 23 13

جنوب سيناء والغردقة 26 17

شمال الصعيد 25 13

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 15

وعن طقس الجمعة، قالت الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

السواحل الشمالية الغربية 21 16

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 16

الوجه البحري والقاهرة 23 15

جنوب سيناء والغردقة 25 16

شمال الصعيد 24 14

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 28 16

وعن طقس السبت، أعلنت الهيئة، أن يسود طقس مائل للدفىء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة السبت:

السواحل الشمالية الغربية 21 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 15

الوجه البحري والقاهرة 22 14

جنوب سيناء والغردقة 25 17

شمال الصعيد 23 14

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 17