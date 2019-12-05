مصرع طفل وإصابة شقيقة إثر نشوب حريق بمنزلهما في كفر الشيخ

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توفي طفل وأصيب شقيقه بحروق شديدة إثر نشوب حريق في منزلهما في قرية البهنساوي التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، جاء ذلك خلال لعب الطفلين في غرفة الفرن البلدي في المنزل.

وكان المقدم شريف عبود مأمور قسم شرطة بندر دسوق، تلقى بلاغا من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بشأن وصول الطفل (عبد المجيد.إ – 4 سنوات)، جثة هامدة، إثر مصرعه بعد إصابته بحروق شديدة، فيما أصيب شقيقه (السيد – 6 سنوات)، مصابًا بحروق شديدة بنسبة 99 %، وجارى تحويله للمستشفى الأميري في محافظة الإسكندرية، فيما أدخل جثمان الأول في مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

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وبعد الفحص أفاد بأن الطفلين كانا يلهوان داخل منزلهما في مكان وجود الفرن البلدي، وأغلقا عليهما الباب وأشعلا النيران في الفرن، حتى اشتدت النيران وامتدت لمحتويات الغرفة التي كانت تحتوي على قش أرز وحطب وبوص، الأمر الذي أدى إلى إصابتهما بحروق شديدة.

وبعد العرض على النيابة، أمرت بتسليم جثة الطفل المتوفى لأهله للدفن بمعرفتهم بسبب عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، فيما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.