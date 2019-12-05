إصابة 11 طالبة باختناق في مدرسة ثانوي في الوادي الجديد

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استقبل مستشفى الخارجة العام في الوادي الجديد، 11 طالبة من مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، مصابين باختناق إثر استنشاق أدخنة متصاعدة من قمامة ومخلفات محترقة.

وكان اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بشأن استقبال المستشفى العام، عدد من الطالبات إثر تعرضهن لاستنشاق الدخان، وظهر أن إصابة طالبات مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية بالاختناق، جاء إثر استنشاق أدخنة ناتجة عن حرق مخلفات وقمامة.

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وأعلنت الشرطة أن المصابات هن “إسراء حسن محمد، أمنية سيد أحمد، كريمة ممدوح محمد، سارة محمد محمد، دعاء حمدي محمد، أية صلاح مجاور، أسماء محمد فهمي، أسماء نصر محمد، دينا كرم رافع ١٦ سنة،سها محمد محمد ١٧ سنة، مروة كمال سيد ١٨ سنة.