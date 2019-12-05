“ميناء القاهرة” تنتهي من استعدادات استقبال وفود منتدى شباب العالم

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انتهت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي، من استعداداتها النهائية لاستقبال الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم، المقرر انعقاده في شرم الشيخ خلال الفترة من 14 لـ17 ديسمبر الحالي، وبمشاركة وفود شبابية من جميع دول العالم، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت الشركة، في بيان عنها، أن سلطات المطار خصصت فرقا من وزارة الخارجية ومصر للطيران وشركة الميناء، بشأن سرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود وإعادة تسفيرهم إلى شرم الشيخ، إضافة إلى تنظيم مجموعات مشتركة من العاملين بمختلف جهات المطار لاستقبال الوفود المشاركة بالمؤتمر من مختلف دول العالم، فيما يجرى حاليا وضع اللمسات النهائية ولافتات المؤتمر على الطائرات المشاركة بنقل الوفود، وداخل صالات السفر والوصول بالمطار، كما سيتم تزيين المطار باللافتات المخصصة للمؤتمر، واللوجو الخاص به، والتي يتم وضعها داخل صالات السفر والوصول، لتوعية الركاب بأهمية المؤتمر وتحقيق أكبر انتشار للحدث والترويج له.

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وكانت الشركة، حددت خطوطا لسير الوفود المشاركة في المؤتمر، والتي تصل من مختلف دول العالم، وتم التنسيق في إدارة العلاقات العامة واختيار الفرق التي تتولى استقبال الوفود، وإنهاء إجراءات سفرها على الرحلات المتجهة إلى شرم الشيخ، كما أنه من المقرر تنظيم مجموعات عمل وتخصيص “كاونترات”، لإنهاء إجراءات الوصول، وتنسيق فرق العلاقات، مع شركة مصر للطيران لتسفيرهم إلى شرم الشيخ، وإنهاء إجراءات سفر الوزراء وكبار الشخصيات من استراحة كبار الزوار.