“الأرصاد” ترد على مزاعم تأخر فصل الشتاء

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أعلن محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أسباب تأخر فصل الشتاء رغم حالة استقرار الجو التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، موضحا أن درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذه الفترة من العام، مضيفاأن الشتاء سيبدأ 23 ديسمبر الجاري، ودرجات الحرارة الحالية في معدلاتها السنوية المعتادة.

وأضاف شاهين أن فصل الخريف هو فترة انتقالية بين الصيف والشتاء، وعادة ما تشهد الفصول الانتقالية تغيرات جوية حادة وعنيفة، لكن الخريف اختلف في أمور معينة، موضحًا أنه في الماضي عندما تكون هناك موجات باردة كانت درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي لها، مضيفا أن الطقس سيكون دافئًا خلال ساعات النهار وباردًا خلال فترات الليل خاصة الساعات المتأخرة.

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ووجه نصيحة إلى المواطنين بمتابعة النشرة الجوية بشكل يومي، وارتداء ملابس شتوية، مشددا على أنه بمجرد غياب الشمس تقل درجات الحرارة عن وقت النهار بمقدار 10 درجات.