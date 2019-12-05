بلاغ للنائب العام بشأن شائعة وفاة المشير طنطاوي

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قأعلن فهمي بهجت المحامي، تقدمه ببلاغ إلى النائب العام ضد أحد المواقع الإلكترونية ورئيسها، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، موضحا أن الموقع استهدف إثارة الرأي العام بتلك الشائعة، مطالبا بالتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الموقع.

وقوطالب المحامي، في بلاغه المقدم للنائب العام، بإغلاق الموقع وحمايته شخصيا من المقدم ضدهم البلاغ.

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جدير بالذكر أن شائعة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة السابق، نشره أحد المواقع الإلكترونية، الأمر الذي تسبب في تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أشارت تلك الشائعة إلى وفاة المشير طنطاوي إثر أزمة صحية مفاجأة، دون نشر أي تفاصيل، فيما نفى عدد من المقربين من أسرته الشائعة مؤكدين على استقرار حالته وأنه لم يتعرض لأي أزمات خلال الآونة الأخيرة.