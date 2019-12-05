غادة والي: الوزارة انتهت من قانون المعاشات والتأمينات الموحد

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أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات الموحد الجديد، موضحة أنها وزعت اللائحة التنفيذية على مجلس الوزراء أمس.

وقالت والي، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر تعيين رئيسا جديدا للتأمينات الاجتماعية مع بداية يناير المقبل، وليس الوزير كما كان متبعا، وذلك مع تطبيق قانون التأمينات الجديد.

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جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق على ؤ، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه في يناير المقبل، والذي يقدم معالجات للقانون القديم أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادي يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة للتصدي لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.