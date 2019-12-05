خطوات لتركيب عداد الكهرباء بشكل قانوني

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استخدام الكهرباء في الشقق السكنية والمحلات التجارية يستلزم تركيب عداد كهربائي بشكل قانوني مشروع، تقدم الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خطوات لتركيب العداد.

وذكرت الصفحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن أولى الخطوات التي يجب اتباعها قبل شراء أو استئجار شقة جديدة هي الحصول على صورة من الترخيص الصادر من الحي أو الوحدة المحلية ببناء العقار أو رقمه وتاريخه من صاحب العقار، إلى جانب التوجه إلى الحي التابع له العقار والتأكد من عدم مخالفة الدور الواقع به الوحدة السكنية لشروط البناء وحصول العقار علي شهادة المطابقة من الحي.

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وأوضحت أنه على المواطن سؤال الموظف المختص بالحي عن مدى قانونية وإمكانية توصيل الكهرباء لهذا العقار من خلال العنوان التفصيلي للعقار ورقم وتاريخ ترخيص البناء، كما أنه في حالة عدم مخالفة العقار، يتم التوجه إلى فرع شركة الكهرباء الواقع في نطاقها الجغرافي للعقار الذي تشتري وحدة به، إلى جانب التأكد من سداد قيمة المقايسة الخاصة بتوصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للعقار، وحال التأكد من سداد صاحب العقار قيمة المقايسة، يمكنك استكمال إجراءات التعاقد على شراء أو استئجار الوحدة.

وقالت إنه بعد التعاقد على شراء أو استئجار الوحدة السكنية أو التجارية، يمكن التوجه إلى فرع شركة الكهرباء وتقديم طلب التعاقد على تركيب عداد للوحدة مرفقا به المستندات المؤيدة لحيازتك للوحدة، والمستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، ثم التوقيع على عقد تركيب العداد وانتظر تركيب العداد لتحصل على الكهرباء بشكل قانوني، كما أنه يجب تجنب استخدام الكهرباء بالوحدة لأي غرض قبل تركيب العداد حرصا على عدم التعرض لتحرير محاضر سرقة تيار ضدك.