“كلب وصفعة” أسباب إقالة رئيس حي شمال الغردقة بعد 50 يوما من توليه

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أعلنت محافظة البحر الأحمر، تلقي خطابًا من وزارة التنمية المحلية بشأن إقالة اللواء ياسر جلال رئيس حي شمال مدينة الغردقة، بناء على مذكرة من محافظ البحر الأحمر على خلفية اعتداء رئيس الحي على موظف “عامل خدمات” بمكتبه بمقر حي شمال بمدينة الغردقة.

وذكرت المحافظة، في بيان عنها، أن سبب الإقالة هو اعتداء اللواء ياسر جلال رئيس حي شمال مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر على عامل، بعد 50 يومًا فقط من توليه المسؤولية وتحديدا تمت الواقعة في منتصف شهر أكتوبر الماضي.

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وأوضحت أن اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، تدخل لاحتواء الموقف المتصاعد بعقد اجتماع مع موظفين الحي المتضامنين مع زميلهم المعتدى عليه.

جدير بالذكر أن (ع. محمد) عامل خدمات في حي شمال مدينة الغردقة، تقدم ببلاغ لقسم شرطة ثان الغردقة ضد اللواء ياسر جلال رئيس حي شمال مدينة الغردقة، يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب وصفعه على وجهه أمام زملاؤه بالحي، وتم إحالة العامل المجني عليه لمستشفى الغردقة العام لتحرير تقرير طبي، على خلفية مشادة كلامية نشبت بين الطرفين، ركل على إثرها رئيس الحي وصفع العامل على وجهه، فيما تمكن عدد من العاملين بالحي من إنهاء المشاجرة وعقبها تضامن عدد من زملاء العامل مع العامل المعتدى عليه معلنين استيائهم من تصرف رئيس الحي وطالبوا بالتحقيق في الواقعة.

وأكد شهود عيان سبب الخلاف هو اصطحاب رئيس الحي لكلبه إلى المكتب الأمر الذي يتسبب في إرهاب الموظفين، وكانت مشادة كلامية وقعت بين نفس العامل ورئيس الحي ولكن تم احتوائها.