عاجل: إحباط عملية إرهابية في سيناء ومقتل 3 عناصر

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قالت وزارة الداخلية، إنه تم مقتل 3 إرهابيين يستقلون دراجة نارية في منطقة جلبانة في شمال سيناء، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

وأضافت الوزارة، في بيان عنها، أن قطاع الأمن الوطني رصد تحرك 3 عناصر إرهابية مستقلين دراجة نارية، وكانوا يخططون لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، تجاه ارتكازات القوات في النطاق ذاته، كما عثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين، وطبنجة، وكمية من الذخيرة، وقنبلتين يدويتين، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

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