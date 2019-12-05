“صحة الجيزة”: ضبط منتجات مخالفة بينها “أبليكس للتخسيس”

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أعلن الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة في محافظة الجيزة، أن الوزارة أجرت حملة تفتيشية على الأسواق،لضبط جميع المستحضرات الموجودة، والمواد التي يجري الإعلان لها دون ترخيص، إلى جانب شن حملات مع الأجهزة الرقابية على المحافظة، وضبطنا منتج أبليكس، بعد ورود معلومات لمباحث شرطة التموين، كونه غير مرخص.

وأضاف منصور، في مداخلة هاتفية له ببرنامج “كل يوم”، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، والمذاع على فضائية “ON E”، أنه جرى ضبط مخزن غير مرخص وبه 246 كرتونة منتج “أبليكس” للتخسيس، بالإضافة إلى عدد من العقاقير الأخرى غير المسجلة بالوزارة: “جرى تحريز المضبوطات، وتحرير محضر رقم 24282 جنح قسم الطالبية”، موضحًا أن المحضر لم يكن به ذلك المنتج فقط، ولكن أضيف إليه عدد من الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة، والتي كانت تباع بأحد محال العصائر والتركيبات العلاجية في أحد محلات العطارة: “حررنا محاضر في قسم الشرطة وستعرض على النيابة”.

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وأشار إلى أن هناك عددا من الحملات التفتيشية التي تشنها الوزارة، مع شرطة مباحث التموين والأجهزة الرقابية الأخرى: إحنا بنعمل حملات كثير، وبيطلع من عندنا بعض التقارير، بس غير معلنه”، مشيرًا إلى أن المنتج جرى ضبطه، وستتحلل المواد المستخدمة فيه، وبناءً على التقارير، يجري إعلان أضراره.