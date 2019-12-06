درجات الحرارة اليوم الجمعة 6/12/2019 في مصر والدول العربية

Advertisements

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن طقس اليوم الجمعة، موضحة أنه من المتوقع أن يكون طقس دافئ على كل الأنحاء نهارًا بارد ليلًا، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

وأوضحت الأرصاد، في بيان عنها، أنه من المتوقع أن تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يتراوح ارتفاع الموج في البحرين الأبيض والمتوسط من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

Advertisements

وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في القاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 14 23

شبين الكوم 14 22

طنطا 14 22

دمنهور 15 22

الإسكندرية 15 23

بلطيم 15 22

مطروح 11 21

السلوم 09 21

سيوة 09 21

بورسعيد 17 21

دمياط 16 21

الزقازيق 15 24

الإسماعيلية 14 23

السويس 14 23

العريش 15 21

رفح 15 20

رأس سدر 13 23

نخل 05 19

نويبع 17 22

طابا 08 19

كاترين 03 17

الطور 14 23

شرم الشيخ 17 23

الغردقة 19 25

مرسى علم 19 27

الفيوم 14 23

بني سويف 14 23

المنيا 13 22

أسيوط 11 23

سوهاج 12 24

قنا 13 25

الأقصر 10 28

أسوان 11 28

أبوسمبل 13 27

الوادي الجديد 15 26

شلاتين 15 29

أبو رماد 16 26

حلايب 17 25

رأس حدربة 16 26

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 32

المدينة 14 29

الرياض 14 26

المنامة 21 25

أبوظبي 19 27

الدوحة 20 25

الكويت 16 22

دمشق 03 14

بيروت 14 18

عمان 06 13

القدس 08 14

غزة 14 20

بغداد 09 18

مسقط 21 27

صنعاء 05 22

الخرطوم 20 34

طرابلس 15 21

تونس 09 20

الجزائر 03 14

الرباط 10 17

نواكشوط 16 24

وأعلن محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أسباب تأخر فصل الشتاء رغم حالة استقرار الجو التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، موضحا أن درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذه الفترة من العام، مضيفا أن الشتاء سيبدأ 23 ديسمبر الجاري، ودرجات الحرارة الحالية في معدلاتها السنوية المعتادة.

وأضاف شاهين أن فصل الخريف هو فترة انتقالية بين الصيف والشتاء، وعادة ما تشهد الفصول الانتقالية تغيرات جوية حادة وعنيفة، لكن الخريف اختلف في أمور معينة، موضحًا أنه في الماضي عندما تكون هناك موجات باردة كانت درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي لها، مضيفا أن الطقس سيكون دافئًا خلال ساعات النهار وباردًا خلال فترات الليل خاصة الساعات المتأخرة.

ووجه نصيحة إلى المواطنين بمتابعة النشرة الجوية بشكل يومي، وارتداء ملابس شتوية، مشددا على أنه بمجرد غياب الشمس تقل درجات الحرارة عن وقت النهار بمقدار 10 درجات.