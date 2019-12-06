أسعار الخضروات والفاكهة والسمك اليوم الجمعة 6/12/2019

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تباينت أسعار الفاكهة والخضروات وأيضا الأسماك اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر لعام 2019 بمختلف الأسواق، ومن بينهم سوق العبور الذي يعد أكبر أسواق الجملة والقطاعي في مصر.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” أسعار الجملة لعدد من الخضروات والفاكهة بسوق العبور.

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أسعار الخضروات في مصر اليوم

البصل: بلغ سعر البصل 6.5 جنيه للكيلو جرام.

البطاطس: وصل سعر كيلو جرام البطاطس إلى 8 جنيهات.

الخيار: بلغ سعر كيلو جرام الخيار 5 جنيهات.

الطماطم: بلغ كيلو جرام الطماطم 4.5 جنيه.

الجزر: بلغ سعر كيلو جرام الجزر 6 جنيهات.

الكوسة: سعر كيلو جرام الكوسة 5 جنيهات.

الفاصوليا: وصل سعر كيلو جرام الفاصوليا إلى 10 جنيهات.

الباذنجان: وصل سعر الباذنجان إلى 4 جنيهات للكيلو جرام.

القلقاس: بلغ سعر كيلو جرام القلقاس 8 جنيهات.

القرنبيط: يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 10 جنيهات.

الفلفل: وصل سعر كيلو جرام الفلفل إلى 7 جنيهات.

الفلفل الألوان: وصل سعر الفلفل الألوان إلى 17 جنيهًا للكيلو جرام.

السبانخ: وصل سعر كيلو جرام السبانخ إلى 8 جنيهات.

الملوخية: وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 5 جنيهات.

الليمون: يتراوح سعر كيلو جرام الليمون بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في مصر اليوم

الجوافة: بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 5 جنيهات.

الكمثرى: وصل سعر كيلوجرام الكمثرى إلى 15 جنيهًا.

التفاح: تراوح سعر التفاح بين 15 و20 جنيهًا للكيلوجرام.

البلح الأصفر: وصل سعر كيلوجرام البلح الأصفر إلى 20 جنيهًا.

الموز: وصل سعر الموز إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

العنب: تراوح سعر كيلوجرام العنب بين 5 و9 جنيهات.

الرمان: بلغ سعر كيلوجرام الرمان 7.50 جنيه.

أسعار السمك والجمبري في مصر اليوم

سمك بلطي: تراوح سعر كيلو جرام السمك البلطي بين 25 و35 جنيهًا.

سمك بوري: وصل سعر السمك البوري إلى 60 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الثعابين: وصل سعر كيلوجرام السمك الثعابين إلى 170 جنيها.

قشر بياض: بلغ سعر السمك قشر بياض 140 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الماكريل: تتراوح أسعار سمك الماكريل بين 40 و50 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك مكرونة: تراوح سعر السمك المكرونة بين 45 و55 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك بربون: وصل سعر كيلوجرام سمك البربون إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

السبيط: وصل سعر السبيط إلى 160 جنيهًا للكيلوجرام.

الكابوريا: وصل سعر الكابوريا إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

الجمبري: تراوح سعر كيلوجرام الجمبري في الأسواق بين 80 و150 جنيها للكيلوجرام بحسب الحجم.