رحلات لشرم الشيخ من الشباب والرياضة.. إليك التفاصيل

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طرحت وزارة الشباب والرياضة، برنامج رحلات “اعرف بلدك”، لمدينة شرم الشيخ، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، تفاصيل الرحلات وكيفية الاشتراك، كما نشر الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة عند كيفية التسجيل ببرنامج الرحلات.

رحلات اعرف بلدك لشرم الشيخ من الشباب والرياضة

شروط الاشتراك

حددت وزارة الشباب والرياضة عدة شروطا للاشتراك منها إلا يقل سن الفرد عن 18 عاما وألا يزيد عن 35 عاما، ورسوم الاشتراك قيمتها 400 جنيه للفرد الواحد، ومدة الفرج خمسة أيام بأربعة ليالي، ويحذر اصطحاب الأطفال والأسر.

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كما يحذر تبديل الرحلات نهائيا أو استرداد المبلغ، وفي حالة ثبوت عدم صحة البيانات يتم الترحيل المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك، والانتقالات ذهابا وإيابا تكون بالأتوبيسات المكيفة، كما أن الإقامة ستكون في المدن الشبابية.

برنامج رحلات اعرف بلدك لشرم الشيخ من الشباب والرياضة

“برنامج سياحي، برنامج ثقافي، دورات تنمية بشرية، أنشطة رياضية، لقاءات ثقافية، لقاءات دينية بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر ودار الإفتاء، ندوات توعية”.

كيفية الاشتراك

الخطوة الأولى هي تسجيل البيانات الخاصة بالمشترك على الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة، ثم تليها الخطوة الثانية وهي التوجه لمديرية الشباب والرياضة طبقا لبياناته الشخصية الموجودة ببطاقة الرقم القومي ويقوم تسديد قيمة الاشتراك بمديرية الشباب في إدارة الشباب.