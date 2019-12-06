خروجة الويك إند.. “نور النبي” في الساقية وأوركسترا القاهرة السيمفوني بالأوبرا

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يومي الجمعة والسبت إجازة لمعظم الموظفين والعاملين، فيسعون للبحث عن أفكار أو حفلات وفعاليات لقضاء “ويك إند” مميز لكسر روتين العمل والبعد عن الضغوطات، والعودة للعمل مرة أخرى ببداية الأسبوع بطاقة إيجابية، وبدء روتين العمل مجددا دون الشعور بالملل.

ويستعرض “مصر 365″، في السطور التالية أبرز الفعاليات، لقضاء “ويك إند” مميز وممتع.

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فعاليات اليوم الجمعة

فرقة “نور النبي”

تقدم فرقة “نور النبي”، حفلا بمعهد الموسيقى العربية في تمام الساعة الثامنة مساء، وسعر التذكرة 60 جنيها.

حفل شعري موسيقي

يقدم عادل العس حفل شعري موسيقي في تمام الساعة الثامنة مساء، بقاعة النهر في ساقية الصاوي، وسعر التذكرة 57 جنيها.

حفل إنشاد ديني

يقدم مسرح الجمهورية في تمام الساعة الثامنة مساء حفل إنشاد ديني، وأسعار التذاكر 25، 35، 45 جنيهًا.

ونس لطارق عباس

تقدم فرقة “ونس”، لطارق عباس حفلا على المسرح الصغير في دار الأوبرا، في تمام الساعة الثامنة مساء، وسعر التذكرة 60 جنيهًا.

ستاند آب كوميدي

حفل ستاند أب كوميدي، بعنوان “لا ساقية دي كوميدي”، بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي، في تمام الساعة الثامنة مساء، وسعر التذكرة 57 جنيهًا.

فعاليات غدا السبت

أوركسترا القاهرة السيمفوني

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساء، وأسعار التذاكر 60، و110 جنيهات.

عمرو حسن

يقدم الفنان عمرو حسن حفل شعري، في قاعة الحكمة بساقية الصاوي، في تمام الساعة السابعة مساء، وأسعار التذاكر 67، و107 جنيهات.