الحكومة تنفي شائعة زيادة قيمة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل

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ذكر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول زيادة تكلفة اشتراك المواطن في منظومة التأمين الصحي الجديدة لـ2100 جنيه.

وكانت عدد من المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت زيادة سعر اشتراك المواطن بنمنظومة التأمين الصحي الجديدة، فتواصل المركز الإعلامي مع هيئة التأمين الصحي للوقوف على حقيقة الأمر، وتبين انها شائعات لا أساس لها من الصحة.

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وأكدت هيئة التأمين الصحي الشامل في بيان لها، أن منظومة التأمين الصحي الجديد، عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي لخدمة جميع المواطنين، ولخدمدة غير القادرين أيضا، وتكلفة الاشتراك به لا تتجاوز الـ7%، من الدخل الشهري للمواطن، كما تتحمل الدولة التكلفة لغير القادرين.

وأضاف البيان، أن الدولة تعمل حاليا، على توفير منظومة تمويل، لاستكمال مشروع التأمين الصحي الجديد، تقوم على 3 أسس، وهي الموارد المالية التي توفرها الدولة، والموارد السيادية التي تضمنها قانون التأمين الصحي الشامل، ثم اشتراكات المواطنين.

وأوضح البيان أن نسبة اشتراك المواطنين في القانون الحالي تتراوح بين 1% للعاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 69 لسنة 1975، و5% من الأجر التأميني للمؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لعام 1976، وكذلك أعضاء المهن الحرة والمصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، و5% من الأجر التأميني فقط بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وذلك للعمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، وبشأن الأرامل والمستحقين للمعاشات وأصحاب المعاشات يجرى دفع 2% من قيمة المعاش الشهري، أما فيما يتعلق بالمُعالين يجرى دفع 3% عن الزوجة غير العاملة و1% عن كل مُعال أو ابن.

وأكدت هيئة التأمين الشامل في بيانها، أنه من المقرر تدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين، وأن المشترك في منظومة التأمين الصحي الجديد يدفع نسبة “مساهمات”، وقت إجراء الأشعة تصل لـ10% بحد أقصى 750 جنيها للحالة، و10% للدواء بحد أقصى 1000 جنيه، وترتفع النسبة إلى 15% في السنة العاشرة من تطبيق القانون، و10% للتحاليل الطبية والمعملية بحد أقصى 750 جنيها، و5% للأقسام الداخلية ما عدا الأمراض المزمنة والأورام بحد أقصى 300 جنيه للمرة الواحدة، بينما تجري العمليات الجراحية دون أي مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسي.

وناشدت هيئة التأمين الصحي الشامل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين بالمواقع الإخبارية، بضرورة تحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات والتأكد من مصدرها وصحتها، منعا لإثارة البلبلة عند المواطنين، وعند وجود شكاوى أو استفسارات يمكن التواصل مباشرة مع الهيئة للحصول على المعلومة الصحيحة، من خلال الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي الشامل، على رقم (15344).