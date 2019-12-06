الحكومة: لا زيادة على أسعار الأرز وتخفيض 4 سلع تموينية

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أكد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما يتردد حول زياردة أسعار الأرز بالمجمعات الاستهلاكية، وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإخبارية، تداولوا أنباء حول زيادة أسعار الأرز بالمجمعات الاستهلاكية، فتواصل المركز الإعلامي مع وزارة التموين التي نفت الأمر، وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، ما تردد حول زيادة أسعار الأرز، وأكدت أن الأسعار لا زيادة بها في المجمعات الاستهلاكية، أو محلات البقالة التموينية، أو فروع جمعيتي المنتشرة بمختلف المحافظات، ويتراوح سعر كيلو الأرز بين 7 و8 جنيهات، كما تم تخفيض أسعار الأرز ببطاقات التموين، بجانب أن هناك مخزون استراتيجي يكفي اختياجات المواطنين.

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وأضاف البيان، أنه تم تخفيض أسعار 4 سلع تموينية، بنسب تتراوح بين 10% و12% مع حلول بداية شهر ديسمبر الجاري، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وـوضح بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر كيلو السكر وصل ببطاقات التموين إلى 8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط إلى 17 بدلاً من 19 جنيهاً، وسعر كيلو الأرز إلى 8 جنيهات بدلاً من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المُعبأ إلى 6.50 جنيه بدلاً من 6.75.

وناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيانها، العاملين بالمواقع الإخبارية، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات، والتأكد من صحتها ومصدرها، تجنبت لإثارة البلبلة بين المواطنين وتداول إشاعات لا أساس لها من الصحة، وعند الشكاوى أو الاستفسارات، يمكن التواصل مع الجهات المعنية للحصول على المعلومات الصحيحة.