الإسكان تطلق خدمة تلقي طلبات تعديل الأدوار للحالات المرضية فقط

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، سيطلق خدمة تلقي طلبات التعديل من دور لدور بمشروع الإسكان الاجتماعي، للتسهيل على المواطنين في الحالات المرضية فقط، عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين، بالرابط التالي: (https://cservices.shmff.gov.eg).

وأكدت مي عبد عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، أن الخدمة الجديدة، تتلقى الطلبات إلكترونيا والخاصة بالحالات المرضية ققط، بشرط عدم استلام الشخص للوحدة السكنية المخصصة له، وضرورة توافر وحدات أخرى بالمشروع، ويتطلب من العميل تقديم المستندات اللازمة، التي تدل على حالته المرضية، ويمكن خلالها التحويل من الدور الأرضي إلى الدور الأخير، أو من الدور الأخير / المُتكرر إلى الدور الأرضي فقط.

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وأضافت الرئيس التنفيذى للصندوق، أنه سيتم إتاحة فيديو توضيحي على الموقع الإلكتروني للصندوق، للشرح والتوضيح، ويتطلب من العميل تحميل نموذج طلب التعديل من الموقع الإلكتروني، وإعادة تحميله مرة أخرى بنفس الموقع بعد تحرير الطلب، وتوقيع الإقرار بخط اليد، وفي حالة قبول الطلب بعد دراسته يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل، وقيمتها 35 جنيهاً بواسطة صاحب الطلب، على أن يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه، ولا يُعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط.

وأشارت الرئيس التنفيي للصندوق، إلى أنه تم إغلاق تبقي تلك الطلبات من خلال مكتب خدمة المواطنين في الوزارة، أو في مراكز الخدمة التابعة للصندوق، ولن تقبل الطلبات إلا من خلال الموقع الإلكتروني، وعند الاستفسار، يمكن الاتصال بالأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق، وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.