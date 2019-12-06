توقعات بسقوط أمطار غدا وشبورة مائية في الصباح

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا السبت على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الفترة الصباحية بسبب الشبورة المائية، خاصة بالطرق الزراعية أو القريبة من المسطحات المائية.

كما أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت، من المتوقع أن يكون مائلا للدفء نهارا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلا، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وقال الخبراء، إن طقس اليوم الجمعة دافئ على كل الأنحاء نهارًا بارد ليلًا، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يتراوح ارتفاع الموج في البحرين الأبيض والمتوسط من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وأعلن محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أسباب تأخر فصل الشتاء رغم حالة استقرار الجو التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، موضحا أن درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذه الفترة من العام، مضيفا أن الشتاء سيبدأ 23 ديسمبر الجاري، ودرجات الحرارة الحالية في معدلاتها السنوية المعتادة.

وأضاف شاهين أن فصل الخريف هو فترة انتقالية بين الصيف والشتاء، وعادة ما تشهد الفصول الانتقالية تغيرات جوية حادة وعنيفة، لكن الخريف اختلف في أمور معينة، موضحًا أنه في الماضي عندما تكون هناك موجات باردة كانت درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي لها، مضيفا أن الطقس سيكون دافئًا خلال ساعات النهار وباردًا خلال فترات الليل خاصة الساعات المتأخرة.

ووجه نصيحة إلى المواطنين بمتابعة النشرة الجوية بشكل يومي، وارتداء ملابس شتوية، مشددا على أنه بمجرد غياب الشمس تقل درجات الحرارة عن وقت النهار بمقدار 10 درجات.