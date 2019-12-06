تأخر إقلاع 3 رحلات بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة

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شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية، أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

وقالت مصادر، إن رحلة شركة إير كايرو رقم 475 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها، وذلك بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلتي شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و140 المتجهة إلى القصيم ساعتين لظروف التشغيل.

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وأضافت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية، ويأتي في مقدمتها رحلات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، فيما أشارت المصادر، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد بداية من الطقس السيئ بالمطار، والتقلبات الجوية حتى نهاية الأسبوع.

على الجانب الآخر، تم بدء تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مطار القاهرة الدولى والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب، ومواكبة زيادة الطاقة الإستيعابية المستهدفة للمطار، وذلك تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة لرؤية الدولة المستقبلية 2030 والتى تهدف إلى الإرتقاء بجميع قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية، وفى ضوء توجيهات وزارة الطيران المدنى نحو الإنتهاء من الخطط الاستراتيجية والمشروعات التوسعية التى تتبناها الوزارة وشركاتها التابعة من أجل تطوير وتحديث البنية التحتية لعدد من المطارات المصرية لمواكبة التطور العالمى فى مجال مشروعات المطارات وزيادة الطاقة الاستعابية.

وتشمل مشروعات التطوير لمطار القاهرة الدولي، تطوير مبنى الركاب رقم (1) حتى يتواكب مع أحدث المعايير الدولية ولرفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب والمترددين على المطار مع دراسة الموقع العام للمطار، بالإضافة إلى تحديث منظومة متكاملة لنظام مناولة الحقائب والأمتعة والتى تحقق أعلى مستويات التأمين، كما قامت شركة ميناء القاهرة الجوى بعمل الدراسات اللازمة لإنشاء مبنى الركاب رقم (4) للحد من الكثافة في باقى المبانى الثلاث التابعة للمطار.