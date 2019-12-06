مزاد لبيع سيارات هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات

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تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مزاد علني يوم 17 ديسمبر الجاري، لبيع سيارات هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والنيابات، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، تفاصيل المزاد، وأنواع السيارات المعروضة.

مزاد علني لبيع سيارات هيئة الرقابة الإدارية

أنواع السيارات

يطرح المزاد سيارات: صالون وأتوبيس ومني باص وموتوسيكل ونقل وبيك أب وجيب ماركات شيفروليه، دايو، أوبل، بيجو، مرسيدس، فيات، نصر، نيسان، تويوتا، فولكس، دايون، شيروكي، هونداي، هامر، اسبرانزا، هوندا.

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تفاصيل المزاد

يقام المزاد في تمام الساعة 12 ظهرا، بالنادي المصري القاهري، بعين الصيرة، والمتواجد بجوار حديقة الفسطاط، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومقرها: 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي، وسعرها 400 جنيه.

شروط المزاد

يدفع المتقدم مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه رسم تأمين المزاد، والبيع بالمزاد يتم دون عمولة، فالمعاينة أساس البيع، كما تعد كراسة الشروط شرطا لدخول المزاد أولًا ولا يمكن دخول المزاد بدونها، فلابد أن تكون بصحبة المتزايد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.